КЗК проучва задълбочено сделка за преминаването на аптеки "Медея" към групата "Фьоникс"

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започна задълбочено проучване по повод намерението на фармацевтичния търговец "Фьоникс България“ да наеме дългосрочно за срок от 15 години 47 аптеки "Медея“, както и да купи материални и нематериални активи, използвани в дейността им.

Предмет на сделката са 42 аптеки "Медея" в София, две аптеки в Перник, по една в Кюстендил, Плевен и Стара Загора. Сделката предвижда още "Фьоникс" да придобие оборудване, инсталации и принадлежности, хардуер, софтуер, лицензи, автомобили и др. активи, използвани в дейността на аптеките, както и платформата за електронна търговия на "Медея".

"Фьоникс България" е част от PHOENIX International Holdings GmbH – един от водещите фармацевтични търговци в Европа. В България "Фьоникс" е сред четирите най-големи дистрибутора на едро на лекарствени продукти заедно със "Софарма трейдинг", "Стинг" и "Фармнет". Освен това "Фьоникс" е ексклузивен дистрибутор на някои лекарствени продукти за територията на страната.

Освен това дистрибуторът е свързан вертикално с аптеки. Към момента на аптечния пазар част от групата на "Фьоникс" са аптеките "Бену". Освен това приблизително 500 аптеки в цялата страна са присъединени от "Фьоникс Фарма" към партньорска програма Betty въз основа на сключени договори. Условие за включването на аптека в програмата Betty е да бъде клиент на "Фьоникс Фарма" и да реализира не по-малко от 40% от общия си оборот чрез дружеството или която работи с превес в оборота си с "Фьоникс Фарма".

Към момента сред водещите дистрибутори на лекарства в България единствено "Стинг" не принадлежи към вертикално интегрирана структура, т.е. не притежава аптеки. Останалите дистрибутори Софарма трейдинг и Фармнет са свързани съответно с веригите аптеки "Sopharmacy" и "Марешки".

Ускореното проучване на КЗК е установило, че "Фьоникс Фарма" предлага общо 4 729 лекарствени продукта, които доставя до над 2800 аптеки и до над 200 болници и лечебни заведения в страната. Дружеството освен това е изключителен дистрибутор за България на определени лекарствени продукти.

В резултат на планираната концентрация на национално ниво обединената група ще има пазарен дял от 1.66%, изчислен на база брой обекти (51) при търговията на дребно с лекарства спрямо общо откритите в страната 3068 аптеки. Водещи вериги аптеки по този показател са "Марешки" с дял от 9,71% (298 аптеки) и SOpharmacy, следвани от "Субра". По отношение на продажбите, генерирани от аптеки на национално ниво, делът на участниците в планираната сделка е (0-5)% (за 2023 г.).

Специално на територията на София обединената група формира пазарен дял от 7.24%, изчислен на база брой аптеки (46 обекта) спрямо общия брой от 635 аптеки, по данни на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Така определеното пазарно положение поставя участниците в сделката на второ място по брой аптеки в София след верига аптеки Sopharmacy.

Задълбоченото проучване на КЗК ще постави фокус върху начина на договаряне на търговски отстъпки, преференции, срокове на доставки, начин на заплащане и др., включително за продуктите, на които "Фьоникс Фарма" се явява ексклузивен дистрибутор за територията на страната.

В хода на досегашното проучване на КЗК има оплаквания от страна на конкуренти на пазара, че имат затруднения в работата си с "Фьоникс Фарма". Конкурентният дистрибутор "Стинг“ АД споделя, че регулярно среща затруднения в търговските си взаимоотношения с "Фьоникс Фарма“, свързани с изпълнението на подадените поръчки за лекарства, изразяващи се основно в непълно, забавено или частично изпълнение на поръчките. Същевременно другият голям конкурент "Софйрма трейдинг" посочва, че не е срещал трудности в търговските си взаимоотношения с "Фьоникс Фарма". Имало е отделни случаи на неизпълнение или частично изпълнение на заявки за доставка на лекарствени продукти, като всички те са били в рамките на нормалното.

Резерви към сделката

Резерви спрямо сделката изразяват от съсловната организация на фармацевтите, както и Изпълнителната агенция по лекарствата и Министерството на здравеопазването.

Български фармацевтичен съюз (БФС) изрази опасения, че с разрешаването на концентрацията ще се създаде втора голяма вертикална структура след "Софарма", което ще доведе до значителна промяна на пазара на дребно на лекарствени продукти и до възможно създаване на обединения с голяма пазарна мощ в страната. Според

Фармацевтичния съюз това създава риск от увеличаване дела и пазарната мощ на вертикалните структури; ценова конкуренция, която поставя пред опасност здравето на пациентите и географското разпределение на аптеките; паралелен износ на лекарствени продукти, който е улеснен при наличието на вертикални структури; предоставяне на преференциални цени по различни начини – скрити отстъпки, явни отстъпки, неизискване на финансови обезпечения за стокови кредити и други; намаляване на броя на т. нар. независими аптеки и на техния пазарен дял; натиск върху обществените фондове при определяне на политиката и цените на заплащане с публични средства на лекарствените продукти.

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) посочва, че между вертикално интегрираните търговци съществуват отношения на тясна икономическа обвързаност, която от своя страна предоставя специфични само за участващите търговци вътрешни правила на работа, например: начин и срок на доставка на лекарствени продукти, издаване/плащане на фактури/кредитни известия, заприходяване, отчитане на продажбите, и др., вкл. и използване от всички аптеки на собствен за групата софтуерен продукт, чиято функционалност дава право на достъп и контрол от разстояние на снабдяващия ги търговец на едро. Предвид изложеното ИАЛ счита, че вертикалната интеграция създава условия и може да улесни паралелния износ, доколкото действащите вътре в групата правила дават, от една страна, по-гъвкави възможности лекарствени продукти физически и счетоводно да се върнат назад по веригата от аптека към търговеца на едро, с което се нарушава законоустановената верига на доставка, а от друга – затрудняват извършването на контролната дейност на ИАЛ.

Министерство на здравеопазването е изразило становище, че участниците във вертикалната интеграция се явяват привилегировани на база предлагани ценови параметри на продуктите, спрямо останалите странични участници в структурата на пазара (дистрибутори и аптеки). Този процес може да се превърне в средство за натиск върху останалите участници на пазара от гледна точка на ограничаването на дистрибуцията на определен лекарствен продукт до пациента, единствено и само чрез субекти, влизащи в определена вертикална структура, което по своето естество нарушава конкурентната среда и ограничава избора на пациента по отношение на предпочитанието му за аптека.

Министерството на здравеопазването отбелязва, че мярката в лекарствената политика за разширяване на пазара на генерични лекарствени продукти, като средство за осигуряване на терапия на достъпни цени и възможност за спестяване на публичен ресурс, е силно компрометирана и лишена от положителен ефект, при наличието в страната на вертикално интегрирани структури на фармацевтичния пазар.

Това променя в значителна степен търсения ефект за намаляване на финансовия ресурс, вследствие на даване на предимство на определени търговски продукти, произведени от определена компания и реализирани от свързаните с нея аптеки, въпреки че те могат да не са икономически най-изгодните за пациента. "По този начин наличието на вертикални структури в системата на лекарствоснабдяването създава предпоставки за налагане на пациентите на определени лекарствени продукти и подходи към лечение, които не винаги са медицински целесъобразни и обосновани", се посочва в становището.