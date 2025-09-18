КЗК разчисти жалбата в търга за "Чаира", оферти за нови хидроагрегати – до 26 ноември

Комисията за защита на конкуренцията разчисти жалбата на китайския участник в търга за проектиране, изработка и доставка на два нови хидроагрегата за ПАВЕЦ "Чаира", като я остави без уважение и така процедурата спокойно може да продължи към следващата фаза за подаване на оферти, чийто краен срок е полунощ на 26 ноември.

Консорциумът "Донгфанг-Геострой-Дивела" с акционери китайската "Донгфанг Електрик Интернешънъл корпорейшън", "Геострой" на Цоло Вутов и фирмата "Дивела Венчърс", притежавана от сина на Лъчезар Цоцорков – Димитър, и други представители на фамилията, бе отстранен при предварителния подбор на общо петимата заявили участие кандидати. Тогава дисквалифицирано беше и обединението ДЗЗД "Енергоремонт-ИДА" на Дечко Колев, чиито фирми "Металик" и "Енергоремонт-Гълъбово" са съдружници.

И в двата случая аргументите на възложителя на поръчката за 242.560 млн. лв. без ДДС – "Националната електрическа компания" (НЕК), за изхвърлянето на двата участика от търга бяха, че не са доказали собствен или на подизпълнителите им технически опит с поне един подобен проект.

Жалбата на "Донгфанг" бе подадена още в края на юни, като в нея се искаше и спиране на процедурата до разглеждане на претенциите по същество, но в началото на август антимонополната комисия остави без уважение налагането на подобна мярка. Определението на комисията не беше обжалвано пред Върховния административен съд. Сега предстои да се види дали консорциумът ще оспори решението и самата му жалба да бъде оставена без уважение, каквото право има в 14-дневен срок. "Донгфанг" ще трябва да плати и разноските за производството пред Комисията за защита на конкуренцията.

Междувременно от НЕК са изпратили в края на август покана да оставените трима кандидати в търга да подадат своите първоначални оферти до полунащ на 26 ноември, а на следващия ден ще бъдат отворени техническите им части.

С всеки от допуснатите участници поотделно ще се проведат преговори относно техническите им предложения, след което ще се направи оценка и ще се отворят ценовите оферти. По поисканата стойност от кандидатите също ще се проведат преговори да подобряване на предложенията и чак след това ще се извърши класация на база резултатите от двете части на офертите.

Това означава, че избор на изпълнител на поръчката за двата нови хидроягрегата може да се очаква чак през 2026 г., но той също подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията. Което означава че подмяната на неработещите в момента съоръжения може да се забави още.

Сега оферти се чакат от обединението "Фойт - ГБС Хидро", ."Андриц Хидро ГмбХ" и "Ваптех - Тошиба - Джи Пи Груп".

В първото влизат фирмата "Фойт", която участваше в поправката на авариралия при тестове за пуск хидроагрегат и заедно с "Тошиба" в момента ремонтират още два, както и "Главболгарстрой Интернешънъл", която има опит във водно-електрически проекти.

Австрийската фирма "Андриц Хидро ГмбХ" е сред водещите световни доставчици на електромеханично оборудване и сервизни услуги за водноелектрическите централи. Тя играе самостоятелно и е представлявана от българското дружество "Джи Си Ар" на Петър Манчев, син на известния сред ядрените среди Богомил Манчев. Очакванията са, че това дружество ще участва като подизпълнител или консултант, но това ще стане при подаване на техническото предложение.

Третият в надпреварата е Консорциум "Ваптех - Тошиба - Джи Пи Груп", в което участва японската компания, проектирала ПАВЕЦ "Чаира". Нейни партньори са внеслото офертата "Ваптех", което е собственост на Бони Бонев, и небезизвестната в пътния бранш "Джи Пи Груп".

ПАВЕЦ "Чаира" в продължение на близо три години бе извън строя заради тежка авария по време на проби за пускането на единия от двата ремонтирани агрегати, докато другите два и без това не работеха. В края на 2024 г. приключи ремонтът на хидроагрегат 2, но реално той заработи месеци по-късно. "Фойт" и "Тошиба" трябва да ремонтират до началото на 2026 г. хидроагрегат 3, който в последствие да бъде подменен с ново оборудване.

Предишните два опита за доставка - първо на един, после на два хидроагрегата, завършиха печално, без нито един явил се кандидат.

Сегашната поръчка е за 242 579 579 лв. без ДДС. От изпълнителя на поръчката се иска да извърши проектиране, включително анализ на преходните процеси при различни режими на хидроагрегатите 1 и 4, изработка, доставка на съоръженията, демонтаж на съществуващите и монтаж на доставените нови съоръжения, авторски надзор, настройка, изпитвания и въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и отстраняване на дефекти в гаранционния срок на цялото оборудване. Също така трябва да осигурява резервни части за три години, а всички изготвени по време на изпълнението на поръчката проекти ще станат собственост на "Националната електрическа компания".