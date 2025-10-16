КЗП глобява 70 големи търговци с по 30 000 лв.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е решила в четвъртък да наложи санкции на търговци, които не изпълняват задължението си по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) да публикуват на своите интернет страници цените на стоките или да ги предоставят на комисията чрез портала "Колко струва". Това съобщиха от КЗП.

Размерът на всяка една от санкциите е 30 000 лева - над предвидения в закона минимум от 10 000 лв., но под максимума от 100 000 лв., като е съобразена тежестта на нарушенията и общественият интерес, уточняват от ведомството.

След изтичането на преходния период на 8 октомври 2025 г., докогато КЗП отправяше само предупреждения, бяха извършени масови проверки на търговци на 9 октомври, а резултатите показаха, че 70 от търговците не предоставят изискуемата информация. В момента, след предприетите действия от КЗП, 30 от тези 70 търговци вече предоставят изискуемата информация, което не отменя санкционирането им за периода, в който не са подавали данни за цените, отбелязват от КЗП.

Задължението за ежедневното подаване на данни за цените е в сила от 11 август 2025 г. В Затова проверките на КЗП продължават, а санкциите ще се прилагат последователно, казаха още от комисията.

"Наложените мерки не са самоцел, а целят прозрачност на пазара и защита на правото на потребителите да бъдат информирани за актуалните цени на стоките", посочват от институцията.

КЗП призовава всички търговци, които все още не са изпълнили законовите си задължения, незабавно да предприемат действия за предоставяне на информацията, тъй като неизпълнението подлежи на строги санкции.

По-рано този месец КЗП установи 83 нарушения на Закона за въвеждане на еврото само за ден, след като изтече гратисният период, през който търговците не бяха глобявани, а само предупреждавани. Проверките са насочени както към начина на обозначаване на цените в левове и евро, така и към изискване на информация за движението на цените на определени стоки, за да бъде установено дали е налице обосновано увеличение. Част от проверките са осъществени съвместно с Националната агенция за приходите.