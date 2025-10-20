КЗП намери грешно пресметнати цени в евро на летището в София

Грешно превалутирани цени от лева в евро в магазини на летище “Васил Левски” установи в понеделник Комисията за защита на потребителите.

В хода на проверките инспекторите са установили, че има обекти, в които цените на част от стоките са обявени само в лева, без да са обозначени и в евро. Други установени нарушения са неправилно превалутиране от левове в евро, както и изписване на цените и валутите с различен шрифт.

Съставени са констативни протоколи, като за извършените нарушения законът предвижда налагане на санкции от 400 до 7000 лева.

При установяване на повторно нарушение санкцията се увеличава и достига до 14 000 лева.

Уточнява се, че КЗП продължава да следи за стриктното спазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България и отново призовава търговците за добросъвестно изпълнение на вменените им задължения.

Преди броени дни стана ясно, че Комисията за защита на потребителите глобява 70 големи търговци по 30 000 лв., именно защото не изпълняват задължението си по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ)

След изтичането на преходния период на 8 октомври 2025 г., докогато КЗП отправяше само предупреждения, бяха извършени масови проверки на търговци на 9 октомври, а резултатите показаха, че 70 от търговците не предоставят изискуемата информация. В момента, след предприетите действия от КЗП, 30 от тези 70 търговци вече предоставят изискуемата информация, което не отменя санкционирането им за периода, в който не са подавали данни за цените, отбелязват от КЗП.

Задължението за ежедневното подаване на данни за цените е в сила от 11 август 2025 г. В Затова проверките на КЗП продължават, а санкциите ще се прилагат последователно, казаха още от комисията.