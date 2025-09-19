Лайлс изравни рекорда на Болт, Маклафлин счупи 42-годишен рекорд в атлетиката

Ноа Лайлс (200 м), Мелиса Джеферсън-Уудън (200 м), Фемке Бол (400 пр.), Рей Бенджамин (400 пр.) и Педро Пичардо (троен скок) дадоха най-доброто от себе си, за да спечелят златото в дисциплините си в седмия ден на Световното първенство по лека атлетика в Токио пред 58 000 зрители.

Ден по-рано неудържимата Сидни Маклафлин-Леврон счупи 42-годишния рекорд на световните първенства на 400 м, поставен от легендарната атлетка Ярмила Кратохвилова (47.99 секунди) на първия шампионат на планетата през далечната 1983 г. в Хелзенки. Леврон финишира за 47.78 секунди и е на крачка от световния рекорд на друга знаменита атлетка - Марита Кох (47.60 секунди), поставен през 1985 г. в Канбера.

Исторически финал на 200 м мъже

В исторически финал на 200 м мъже американският спринтьор Ноа Лайлс спечели четвърта поредна шампионска титла с 19.52 секунди. Така той изравни постижението на "светкавицата" Юсеин Болт от Ямайка, който четири пъти стъпи на световния връх в дисциплината между 2009 и 2015 г.

"Нямам търпение за 2027 г. (следващото Световно първенство в Пекин - бел.ред.), за да стана единственият мъж, спечелил пет титли на 200 метра", каза Лайлс след финала.

Засега обаче той все още е твърде далеч от световния рекорд на Болт от 19.19 секунди, поставен на Световното първенство в Берлин през 2009 г.

И докато "светкавицата" беше с класа над съперниците си, то финалът на 200 м мъже в Токио е исторически, защото за първи път в историята на дисциплината конкуренцията беше убийствена - петима атлети финишираха под 19.80 секунди в японската столица.

След като се задоволи с бронзовото отличие на 100 м в неделя, днес Ноа Лайлс се завърна на върха в дисциплината, която му е любима. В изключително оспорван финал на 200 метра само 13 стотни разделиха първите четирима.

С развяващи се руси коси Лайлс използва изключителната си способност да поддържа максимална скоростта си в последните 40 метра. Той нямаше най-добрия старт, но с тактическо бягане и изключителна скоростна издръжливост във финалните метри пресече линията с време 19.52 секунди.

"Търпението беше най-важното нещо. Контролирах състезанието. Знаех, че някои от момчетата ще се стегнат, но аз просто останах спокоен и си свърших работата. Горд съм, че мога да покажа всичките си умения", каза след финала Ноа Лайлс.

Неговият основен конкурент - Кени Беднарек, с когото имаха закачка на първенството на САЩ, завърши само на шест стотни след Лайлс - 19.58 секунди.

Вечно "вторият" 26-годишен американец има две олимпийски сребърни отличия и още два сребърни медала от световни първенства през последните 4 години. Със сигурност психологически това тежи страшно много, но Беднарек е убеден, че и неговият час ще дойде.

"Бях толкова близо до златото. Въпрос на време е да се подредят нещата. След като излязох от завоя се уверих, че съм останал спокоен...Може би преди няколко години щях да бъда ядосан, но сега го приемам и се наслаждавам на постигнатото", каза Беднарек след финала.

След Юсеин Болт идва нова поколение ямайски спринтьори. След като изненадващо Облик Севил сепечил спринта на 100 м в неделя с 9.77 сокунди, сега най-младият финасилст на 200 м - 21-годишният Брайън Левел, успя да се качи на първия си световен подиум и с личен рекорд от 19.64 секунди спечели бронза. "Наистина е много хубаво чувство да знам, че мога да го направя", каза той след финала.

Левел изпревари само с една стотна от секундата олимпийския шампион в дисциплината от Париж Летсиле Тебого от Боствана. Той е само на 22 години, но този сезон беше съпътстван от редица контузии. "Това е част от играта. Не винаги ще печелиш всичко. Учиш се и ще видим как ще продължа напред. Надявам се да бъда по-силен", заяви Тебого.

Колкото и парадоксално да звучи, въпреки че Ноа Лайлс доминира на световните първенства през последните седем години, той все още няма олимпийска титла, но това може да се промени в Лос Анжелис'28.

Резултати: 1 Ноа Лайлс (САЩ) 19.52, 2 Кени Беднарек (САЩ) 19.58, 3 Брайън Левел (JAM) 19.64 личен рекорд

Двоен триумф за Джеферсън-Уудън

Пет дни след като спечели 100 метра с най-добър резултат в света за сезона от 10.61 секунди американката Мелиса Джеферсън-Уудън взе златото и на 200 метра.

24-годишната спринтьорка излезе от виража с лека преднина пред защитаващата титлата си ямайка Шерика Джаксън, за да се откъсне на правата и да финишира с 21.68 секунди - отново най-добър резултат в света за сезона. Това е осмо време във вечната класация в дисциплината - едно място преди легендарната американска атлетка Алисън Феликс и след друга легенда в спринта Мерлин Оти от Ямайка.

"Да доминирам на 200 метра тази вечер е специално чувство. Да мога да спечеля дубъла е невероятно. Последната, която го направи беше Шели-Ан Фрейзър-Прайс - това говори много. В първата ми професионална година не попаднах в отбора, но това не ме спря. Върнах се по-силна и попаднах в олимпийски отбор, а сега съм тук. Това е просто доказателство за моето пътуване и колко много вяра имам не само в себе си, но и в хората около мен. Сега имам още едно злато за спечелване (на 4x100 метра - бел. ред)", каза Мелиса Джеферсън-Уудън след триумфа.

Изненадата във финала беше бялата британка Ейми Хънт, която във финалните метри изпревари Шерика Джаксън, за да вземе среброто с 22.14 секунди срещу 22.18 секунди за ямайката.

"Не знаех какво да правя - да плача или да се смея. След като видях майка си, просто се разплаках. Бях многообещаваща спортистка, когато бях по-млада, но след това дойдоха ученето и контузиите. Трябваше много работа и подкрепа, за да бъда тук. Гордея се със себе си, че избрах по-трудния път. Не мога да повярвам, че го направих", каза шокираната от успеха си Хънт след финала. Безпорно никой не слагаше британката в битката за разпределението на медалите.

Резултати: 1 Мелиса Джеферсън-Уудън (САЩ) 21.68 секунди - най-добро време в света за сезона, 2 Ейми Хънт (Великобритания) 22.14 секунди, 3 Шерика Джаксън (Ямайка) 22.18 секунди

Пичардо: Кой е №1?

С последния скок в състезанието, португалският състезател Педро Пичардо отново спечели злато в Токио със 17.91 метра на троен скок - най-добър резултат в света за сезона.

32-годишният атлет, роден в Куба, но състезаващ се за Португалия, добави отличието си към олимпийската титла, която спечели на същия стадион през 2021 г. Това е втора световната корона да Пичардо след успеха му на първенството през 2022 г.

Победният му скок дойде в отговор на италианеца Андреа Далавале, който също в последния си шести опит се приземи на 17.64 м, с което подобри личното си постижение с 40 см, и поведе в състезанието.

Но Педро Пичардо все още не беше направил последния си скок, в който се събра на макс, за да добави още едно отличие към богатата си колекция от медали, чието начало беше поставено приз 2013 г. със среброто на шампионата на планетата в Москва. След скока Пичардо не спря да повтаря: "Кой е №1".

Бронзът отиде за кубинецът Лазаро Мартинес със 17.49 метра, което е най-доброто му постижение през сезона.

Резултати: 1 Педро Пичардо (Португалия) 17,91 м свободна ловкост, 2 Андреа Далавале (Италия) 17,64 м, 3 Лазаро Мартинес (Кубиния) 17,49 м

Бенджамин изненада на 400 м с препятствия

Олимпийският шампион Рей Бенджамин заслужи титлата на 400 метра с препятствия за мъже с време 46.52 секунди, като за него това е първо злато от световни първенства след два сребърни медала и едно бронзово отличие. Той подобри с две стотни най-доброто си време за сезона за първото място в Токио.

Бенджамин трябваше да преживее инфарктни минути след финала, след като първоначално бе дисквалифициран от съдиите заради удар в препятствие, което е нарушило коридорите на други финалисти. Американецът обаче оспори решението и минути след това беше обявен за шампион.

Така за кратко най-големият съперник на Бенджамин - Алисон дос Сантош, беше първенец. Световният шампион от 2022 г. остана втори с 46.84 секунди, а бронзът отиде за катареца Абдеррахман Самба с 47.06 секунди. Четвърти финишира нигериецът Езекил Натаниел с национален рекорд от 47.11 секунди.

Световният рекордьор Карстен Вархолм от Норвегия остана едва пети с 47.58 секунди. "Стана нещо нередно, когато стартирахме. Усетих дръпване в лявото бедро. Не знам дали всъщност не е подколянно сухожилие или коляно. Не можех да скачам чисто, а и закачих третото препятствие. Опитах, но направих много слабо състезание. Пълна катастрофа", каза разочарованият Вархолм след финала.

Малко по-рано неговият сънародник Якоб Ингебригтсен преодоля трудно полуфиналите в бягането на 5000 метра, където е шампион в последните две издания на световните първенства по лека атлетика. Норвежецът, който днес навършва 25 години, се завърна след лечение на травма в ахилесово сухожилие и завърши осми във втора серия с 13:42.15 минути, което му даде право да продължи напред.

Резултати: 1 Рай Бенджамин (САЩ) 46.52, 2 Алисън дос Сантос (Бразилия) 46.84, 3 Абдерахман Самба (Катар) 47.06

Втора титла за Фемке Бол на 400 с препятствия

В отсъствието на световната рекордьорка на 400 м с препятствия Синди Маклафлин-Леврон без проблеми Фемке Бол защити световната си титла с най-добро време в света за сезона - 51.54 секунди.

"Това е вторият ми златен медал подред, което ме прави горда. Това означава много за мен. Тази година променихме някои неща в тренировките, за да подобрим резултатите... Последните 100 метра бяха най-добрите, които имах през целия сезон и това е специалното днес", каза Фемке Бол след финала.

Атлетката от Ниделрандия направи перфектен сезон, след като спечели осем поредни състезания в Рабат, Хенгело, Стокхолм, Монако, Лондон, Будапеща, Силезия и Цюрих, преди да пристигне в Токио.

Тя промени крачките между препятствията - 14 крачки между първо и седмо препятствие и 15 крачки - от осмо до десето и беше непробиваема тази година.

Фемке Бол се откъсна на финалната права пред американката Жасмин Джоунс, която спечели сребърното отличие с личен рекорд от 52.08 секунди.

Бронзът с национален рекорд извоюва Ема Заплеталова с 53.00 секунди и така стана втората словачка, печелила медал от световно първенство.

Сидни Маклафлин-Леврон счупи 42-годишен рекорд

За пореден път Сидни Маклафлин-Леврон показа, че е неудържима на една обиколка на пистата независимо дали бяга препятствия или гладко.

Американската атлетка счупи 42-годишният шампионски рекорд на Ярмила Кратохвилова от първото световно първенство в Хелзенки, след като направи второто най-бързо бягане на 400 метра за всички времена под дъжда в Токио.

Но това не стана толкова лесно, както може би някои очакваха. Олимпийската шампионка Мерилейди Паулино накара съперничката си да даде всичко от себе си за победата. Така за първи път в историята две жени слязоха под границата от 48 секунди в едно бягане на 400 метра.

Световната рекордьорка на 400 м с препятствия Маклафлин-Леврон, която спечели всичко възможно в тази дисциплина, реши този сезон да излезе от зоната си на комфорт и да търси нови предизвикателства на 400 м гладко и се справи успешно с тази задача. Времето ѝ от 47.78 секунди е рекорд на Северна Америка и е само въпрос на време 40-годишният рекорд на Марита Кох от 47.60 секунди да бъде подобрен.

Маклафлин-Леврон призна, че е била наясно с онези, които са подлагали под съмнение решението ѝ да смени дисциплината след втората си титлата на 400 м с препятствия на Олимпийските игри в Париж.

"Знаех, че много хора се съмняват в мен относно преминаването от 400 метра с препятствия към 400 метра гладко, но в крайна сметка имах вяра в треньора си. Определено ми помогна, че Мерилейди Паулино беше във външната лента, където можех да я наблюдавам. Но все пак трябваше да свърша работата. Треньорът ми каза да изляза възможно най-бързо и го направих", каза Маклафлин-Леврон след финала.

Звездата на женската атлетика вече отправя ново предизвикателство - да бяга 400 м гладко и с препятствия на "домашната" олимпиада в Лос Анжелис след 3 години.

"Ще трябва да обсъдим програмата за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Може би бих могла да участвам както в бягане на 400 м, така и в бягане на 400 м с препятствия. Ще ми трябват няколко дни почивка между тези дисциплини, а и в двете има силна конкуренция", каза Леврон.

Тя направи историческото си бягане в една много хладна и дъждовна вечер в четвъртък, стартирайки от 5-ти коридор под погледа на съпруга си - бившият играч по американски футбол Анди Леврон. Излизайки на финалната права Леврон поведе, но олимпийската шампионка Паулино ѝ дишаше във врата. Доминиканската атлетка се бори до последната си крачка, но не успя да изпревари Леврон. Все пак постигна трето време в историята на дисциплината - 47.98 секунди.

Трета остана световната шампионка от Доха'19 - Салва Еид Насер от Бахрейн с 48.19 секунди, най-доброто ѝ постижение през сезона.

През 2023 г. Маклафлин-Леврон направи опит да бяга 400 м гладко, но контузия ѝ попречи да се състезава на Световното първенство в Будапеща тогава. Две години по-късно авантюрата ѝ се оказа успешна. Сега със сигурност през следващата година ще се опита да подобри един от най-старите рекорди в леката атлетика на Марита Кох от 1985 г.