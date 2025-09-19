Лайлс изравни рекорда на Болт, Маклафлин счупи 42-годишен рекорд в атлетиката

Ноа Лайлс (200 м), Мелиса Джеферсън-Уудън (200 м), Фемке Бол (400 пр.), Рей Бенджамин (400 пр.) и Педро Пичардо (троен скок) дадоха най-доброто от себе си, за да спечелят златото в дисциплините си в седмия ден на Световното първенство по лека атлетика в Токио пред 58 000 зрители.
Ден по-рано неудържимата Сидни Маклафлин-Леврон счупи 42-годишния рекорд на световните първенства на 400 м, поставен от легендарната атлетка Ярмила Кратохвилова (47.99 секунди) на първия шампионат на планетата през далечната 1983 г. в Хелзенки. Леврон финишира за 47.78 секунди и е на крачка от световния рекорд на друга знаменита атлетка - Марита Кох (47.60 секунди), поставен през 1985 г. в Канбера.
Исторически финал на 200 м мъже
В исторически финал на 200 м мъже американският спринтьор Ноа Лайлс спечели четвърта поредна шампионска титла с 19.52 секунди. Така той изравни постижението на "светкавицата" Юсеин Болт от Ямайка, който четири пъти стъпи на световния връх в дисциплината между 2009 и 2015 г.
"Нямам търпение за 2027 г. (следващото Световно първенство в Пекин - бел.ред.), за да стана единственият мъж, спечелил пет титли на 200 метра", каза Лайлс след финала.
Засега обаче той все още е твърде далеч от световния рекорд на Болт от 19.19 секунди, поставен на Световното първенство в Берлин през 2009 г.
И докато "светкавицата" беше с класа над съперниците си, то финалът на 200 м мъже в Токио е исторически, защото за първи път в историята на дисциплината конкуренцията беше убийствена - петима атлети финишираха под 19.80 секунди в японската столица.
След като се задоволи с бронзовото отличие на 100 м в неделя, днес Ноа Лайлс се завърна на върха в дисциплината, която му е любима. В изключително оспорван финал на 200 метра само 13 стотни разделиха първите четирима.
С развяващи се руси коси Лайлс използва изключителната си способност да поддържа максимална скоростта си в последните 40 метра. Той нямаше най-добрия старт, но с тактическо бягане и изключителна скоростна издръжливост във финалните метри пресече линията с време 19.52 секунди.
"Търпението беше най-важното нещо. Контролирах състезанието. Знаех, че някои от момчетата ще се стегнат, но аз просто останах спокоен и си свърших работата. Горд съм, че мога да покажа всичките си умения", каза след финала Ноа Лайлс.
Неговият основен конкурент - Кени Беднарек, с когото имаха закачка на първенството на САЩ, завърши само на шест стотни след Лайлс - 19.58 секунди.
Вечно "вторият" 26-годишен американец има две олимпийски сребърни отличия и още два сребърни медала от световни първенства през последните 4 години. Със сигурност психологически това тежи страшно много, но Беднарек е убеден, че и неговият час ще дойде.
"Бях толкова близо до златото. Въпрос на време е да се подредят нещата. След като излязох от завоя се уверих, че съм останал спокоен...Може би преди няколко години щях да бъда ядосан, но сега го приемам и се наслаждавам на постигнатото", каза Беднарек след финала.
След Юсеин Болт идва нова поколение ямайски спринтьори. След като изненадващо Облик Севил сепечил спринта на 100 м в неделя с 9.77 сокунди, сега най-младият финасилст на 200 м - 21-годишният Брайън Левел, успя да се качи на първия си световен подиум и с личен рекорд от 19.64 секунди спечели бронза. "Наистина е много хубаво чувство да знам, че мога да го направя", каза той след финала.
Левел изпревари само с една стотна от секундата олимпийския шампион в дисциплината от Париж Летсиле Тебого от Боствана. Той е само на 22 години, но този сезон беше съпътстван от редица контузии. "Това е част от играта. Не винаги ще печелиш всичко. Учиш се и ще видим как ще продължа напред. Надявам се да бъда по-силен", заяви Тебого.
Колкото и парадоксално да звучи, въпреки че Ноа Лайлс доминира на световните първенства през последните седем години, той все още няма олимпийска титла, но това може да се промени в Лос Анжелис'28.
Резултати: 1 Ноа Лайлс (САЩ) 19.52, 2 Кени Беднарек (САЩ) 19.58, 3 Брайън Левел (JAM) 19.64 личен рекорд
Двоен триумф за Джеферсън-Уудън
Пет дни след като спечели 100 метра с най-добър резултат в света за сезона от 10.61 секунди американката Мелиса Джеферсън-Уудън взе златото и на 200 метра.
24-годишната спринтьорка излезе от виража с лека преднина пред защитаващата титлата си ямайка Шерика Джаксън, за да се откъсне на правата и да финишира с 21.68 секунди - отново най-добър резултат в света за сезона. Това е осмо време във вечната класация в дисциплината - едно място преди легендарната американска атлетка Алисън Феликс и след друга легенда в спринта Мерлин Оти от Ямайка.
"Да доминирам на 200 метра тази вечер е специално чувство. Да мога да спечеля дубъла е невероятно. Последната, която го направи беше Шели-Ан Фрейзър-Прайс - това говори много. В първата ми професионална година не попаднах в отбора, но това не ме спря. Върнах се по-силна и попаднах в олимпийски отбор, а сега съм тук. Това е просто доказателство за моето пътуване и колко много вяра имам не само в себе си, но и в хората около мен. Сега имам още едно злато за спечелване (на 4x100 метра - бел. ред)", каза Мелиса Джеферсън-Уудън след триумфа.
Изненадата във финала беше бялата британка Ейми Хънт, която във финалните метри изпревари Шерика Джаксън, за да вземе среброто с 22.14 секунди срещу 22.18 секунди за ямайката.
"Не знаех какво да правя - да плача или да се смея. След като видях майка си, просто се разплаках. Бях многообещаваща спортистка, когато бях по-млада, но след това дойдоха ученето и контузиите. Трябваше много работа и подкрепа, за да бъда тук. Гордея се със себе си, че избрах по-трудния път. Не мога да повярвам, че го направих", каза шокираната от успеха си Хънт след финала. Безпорно никой не слагаше британката в битката за разпределението на медалите.
Резултати: 1 Мелиса Джеферсън-Уудън (САЩ) 21.68 секунди - най-добро време в света за сезона, 2 Ейми Хънт (Великобритания) 22.14 секунди, 3 Шерика Джаксън (Ямайка) 22.18 секунди
Пичардо: Кой е №1?
С последния скок в състезанието, португалският състезател Педро Пичардо отново спечели злато в Токио със 17.91 метра на троен скок - най-добър резултат в света за сезона.
32-годишният атлет, роден в Куба, но състезаващ се за Португалия, добави отличието си към олимпийската титла, която спечели на същия стадион през 2021 г. Това е втора световната корона да Пичардо след успеха му на първенството през 2022 г.
Победният му скок дойде в отговор на италианеца Андреа Далавале, който също в последния си шести опит се приземи на 17.64 м, с което подобри личното си постижение с 40 см, и поведе в състезанието.
Но Педро Пичардо все още не беше направил последния си скок, в който се събра на макс, за да добави още едно отличие към богатата си колекция от медали, чието начало беше поставено приз 2013 г. със среброто на шампионата на планетата в Москва. След скока Пичардо не спря да повтаря: "Кой е №1".
Бронзът отиде за кубинецът Лазаро Мартинес със 17.49 метра, което е най-доброто му постижение през сезона.
Резултати: 1 Педро Пичардо (Португалия) 17,91 м свободна ловкост, 2 Андреа Далавале (Италия) 17,64 м, 3 Лазаро Мартинес (Кубиния) 17,49 м
Бенджамин изненада на 400 м с препятствия
Олимпийският шампион Рей Бенджамин заслужи титлата на 400 метра с препятствия за мъже с време 46.52 секунди, като за него това е първо злато от световни първенства след два сребърни медала и едно бронзово отличие. Той подобри с две стотни най-доброто си време за сезона за първото място в Токио.
Бенджамин трябваше да преживее инфарктни минути след финала, след като първоначално бе дисквалифициран от съдиите заради удар в препятствие, което е нарушило коридорите на други финалисти. Американецът обаче оспори решението и минути след това беше обявен за шампион.
Така за кратко най-големият съперник на Бенджамин - Алисон дос Сантош, беше първенец. Световният шампион от 2022 г. остана втори с 46.84 секунди, а бронзът отиде за катареца Абдеррахман Самба с 47.06 секунди. Четвърти финишира нигериецът Езекил Натаниел с национален рекорд от 47.11 секунди.
Световният рекордьор Карстен Вархолм от Норвегия остана едва пети с 47.58 секунди. "Стана нещо нередно, когато стартирахме. Усетих дръпване в лявото бедро. Не знам дали всъщност не е подколянно сухожилие или коляно. Не можех да скачам чисто, а и закачих третото препятствие. Опитах, но направих много слабо състезание. Пълна катастрофа", каза разочарованият Вархолм след финала.
Малко по-рано неговият сънародник Якоб Ингебригтсен преодоля трудно полуфиналите в бягането на 5000 метра, където е шампион в последните две издания на световните първенства по лека атлетика. Норвежецът, който днес навършва 25 години, се завърна след лечение на травма в ахилесово сухожилие и завърши осми във втора серия с 13:42.15 минути, което му даде право да продължи напред.
Резултати: 1 Рай Бенджамин (САЩ) 46.52, 2 Алисън дос Сантос (Бразилия) 46.84, 3 Абдерахман Самба (Катар) 47.06
Втора титла за Фемке Бол на 400 с препятствия
В отсъствието на световната рекордьорка на 400 м с препятствия Синди Маклафлин-Леврон без проблеми Фемке Бол защити световната си титла с най-добро време в света за сезона - 51.54 секунди.
"Това е вторият ми златен медал подред, което ме прави горда. Това означава много за мен. Тази година променихме някои неща в тренировките, за да подобрим резултатите... Последните 100 метра бяха най-добрите, които имах през целия сезон и това е специалното днес", каза Фемке Бол след финала.
Атлетката от Ниделрандия направи перфектен сезон, след като спечели осем поредни състезания в Рабат, Хенгело, Стокхолм, Монако, Лондон, Будапеща, Силезия и Цюрих, преди да пристигне в Токио.
Тя промени крачките между препятствията - 14 крачки между първо и седмо препятствие и 15 крачки - от осмо до десето и беше непробиваема тази година.
Фемке Бол се откъсна на финалната права пред американката Жасмин Джоунс, която спечели сребърното отличие с личен рекорд от 52.08 секунди.
Бронзът с национален рекорд извоюва Ема Заплеталова с 53.00 секунди и така стана втората словачка, печелила медал от световно първенство.
Сидни Маклафлин-Леврон счупи 42-годишен рекорд
За пореден път Сидни Маклафлин-Леврон показа, че е неудържима на една обиколка на пистата независимо дали бяга препятствия или гладко.
Американската атлетка счупи 42-годишният шампионски рекорд на Ярмила Кратохвилова от първото световно първенство в Хелзенки, след като направи второто най-бързо бягане на 400 метра за всички времена под дъжда в Токио.
Но това не стана толкова лесно, както може би някои очакваха. Олимпийската шампионка Мерилейди Паулино накара съперничката си да даде всичко от себе си за победата. Така за първи път в историята две жени слязоха под границата от 48 секунди в едно бягане на 400 метра.
Световната рекордьорка на 400 м с препятствия Маклафлин-Леврон, която спечели всичко възможно в тази дисциплина, реши този сезон да излезе от зоната си на комфорт и да търси нови предизвикателства на 400 м гладко и се справи успешно с тази задача. Времето ѝ от 47.78 секунди е рекорд на Северна Америка и е само въпрос на време 40-годишният рекорд на Марита Кох от 47.60 секунди да бъде подобрен.
Маклафлин-Леврон призна, че е била наясно с онези, които са подлагали под съмнение решението ѝ да смени дисциплината след втората си титлата на 400 м с препятствия на Олимпийските игри в Париж.
"Знаех, че много хора се съмняват в мен относно преминаването от 400 метра с препятствия към 400 метра гладко, но в крайна сметка имах вяра в треньора си. Определено ми помогна, че Мерилейди Паулино беше във външната лента, където можех да я наблюдавам. Но все пак трябваше да свърша работата. Треньорът ми каза да изляза възможно най-бързо и го направих", каза Маклафлин-Леврон след финала.
Звездата на женската атлетика вече отправя ново предизвикателство - да бяга 400 м гладко и с препятствия на "домашната" олимпиада в Лос Анжелис след 3 години.
"Ще трябва да обсъдим програмата за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Може би бих могла да участвам както в бягане на 400 м, така и в бягане на 400 м с препятствия. Ще ми трябват няколко дни почивка между тези дисциплини, а и в двете има силна конкуренция", каза Леврон.
Тя направи историческото си бягане в една много хладна и дъждовна вечер в четвъртък, стартирайки от 5-ти коридор под погледа на съпруга си - бившият играч по американски футбол Анди Леврон. Излизайки на финалната права Леврон поведе, но олимпийската шампионка Паулино ѝ дишаше във врата. Доминиканската атлетка се бори до последната си крачка, но не успя да изпревари Леврон. Все пак постигна трето време в историята на дисциплината - 47.98 секунди.
Трета остана световната шампионка от Доха'19 - Салва Еид Насер от Бахрейн с 48.19 секунди, най-доброто ѝ постижение през сезона.
През 2023 г. Маклафлин-Леврон направи опит да бяга 400 м гладко, но контузия ѝ попречи да се състезава на Световното първенство в Будапеща тогава. Две години по-късно авантюрата ѝ се оказа успешна. Сега със сигурност през следващата година ще се опита да подобри един от най-старите рекорди в леката атлетика на Марита Кох от 1985 г.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.