Лари Елисън изпревари Илон Мъск като най-богатия човек в света

Лари Елисън, съосновател на Oracle, измести Илон Мъск от позицията на най-богатия човек в света, след като цената на акциите на Oracle Corp скочи с повече от 40% в сряда, благодарение на нарастващото търсене на облачни услуги, което подобри последните финансови резултати на софтуерния гигант.

Богатството на Елисън нарасна с 101 милиарда долара до 393 милиарда долара в сряда, надхвърляйки нетното състояние на Мъск от 385 милиарда долара, съобщи Bloomberg.

Този ръст в богатството му е "най-голямото еднодневно увеличение, регистрирано някога" от индекса на милиардерите на Bloomberg.

Елисън е най-големият индивидуален акционер в Oracle, притежавайки 41%, или около 1.16 милиарда акции, от софтуерната компания.

81-годишният милиардер, който участва в създаването на Oracle през 1977 г., също притежава 98% от хавайския остров Ланаи.