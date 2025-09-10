Лари Елисън изпревари Илон Мъск като най-богатия човек в света

Лари Елисън, съосновател на Oracle, измести Илон Мъск от позицията на най-богатия човек в света, след като цената на акциите на Oracle Corp скочи с повече от 40% в сряда, благодарение на нарастващото търсене на облачни услуги, което подобри последните финансови резултати на софтуерния гигант.
Богатството на Елисън нарасна с 101 милиарда долара до 393 милиарда долара в сряда, надхвърляйки нетното състояние на Мъск от 385 милиарда долара, съобщи Bloomberg.
Този ръст в богатството му е "най-голямото еднодневно увеличение, регистрирано някога" от индекса на милиардерите на Bloomberg.
Елисън е най-големият индивидуален акционер в Oracle, притежавайки 41%, или около 1.16 милиарда акции, от софтуерната компания.
81-годишният милиардер, който участва в създаването на Oracle през 1977 г., също притежава 98% от хавайския остров Ланаи.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
4 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Аз най си харесвам Костадин Костадинов. Варненци по принцип са си надарени. А и от опит знам, че слабичките мъже винаги го крият голям в гащите.
Богат, ама ми е малко дърт за вкуса. Виж Цукербургчето е друга работа. Ама най си харесвам Вова. Какви очи има Путин... направо потъваш в тях.
А облак използвате ли, или всичко ви е на сървър? Щото Оракъл отдавна не е само бази данни и парите не идват оттам.
Базата данни са сериозна работа, ма ний и с dBase3 са управями бидейки кадърни.