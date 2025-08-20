Лавров настоя Русия и Китай да участват в гаранциите за сигурността на Украйна

Докато Украйна и съюзниците ѝ продължават да обсъждат гаранции за сигурност в случай, че войната на Русия може да бъде прекратена, Москва предупреди срещу подобни разговори, ако тя не участва в тях.

Русия няма да приеме гаранции за сигурността на Украйна, изработени без участието на Москва, заяви външният министър на Русия Сергей Лавров. Той определи другите подходи като "път за никъде".



На пресконференцията си в сряда Лавров огласи първите публични коментари на Москва след срещата на Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и европейски представители в Белия дом на 18 август.

"Виждаме у партньорите в САЩ все по-голямо разбиране за необходимостта да бъдат отстранени първопричините на кризата. Белият дом се стреми да вникне в същността на проблемите. От страна на ЕС – само достатъчно агресивно нагнетяване на напрежението и неетични опити да се промени позицията на Тръмп. От европейците няма никакви конструктивни идеи. Техните външнополитически методи деградират и на практика се свеждат единствено до санкции. А САЩ се занимават именно с дипломация – с търсене на взаимноприемливи договорености", заяви Лавров.

"Не можем да се съгласим с това, че сега се предлага въпросите на сигурността да се решават без Руската федерация. Това няма да се получи… Убеден съм, че на Запад, преди всичко в САЩ, отлично разбират, че сериозно да се обсъждат въпроси на сигурността без участие на Руската федерация е утопия", каза Лавров.

По думите му Москва настоява "тези гаранции да бъдат наистина надеждни", като най-жизнеспособен според нея остава вариантът, заложен в проекта на Истанбулските договорености от пролетта на 2022 г.



Тогава, твърди Лавров, Украйна е предлагала да закрепи своя неутрален, извънблоков и безядрен статут, а гаранти за сигурността ѝ да бъдат постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, включително Русия и Китай. Споменавани са също Германия и Турция. От гледна точка на Лавров това означавало, че "сигурността на всички заинтересовани страни ще се гарантира на равноправна, равна и неделима основа" – и затова този подход е бил подкрепен от Москва.

Междувременно, според истанбулските документи, ситуацията е била различна. "Ню Йорк таймс", който разполага с тях, писа, че именно въпросът за гаранциите за сигурност е станал причина за прекратяване на преговорите през пролетта на 2022 г., тъй като Русия е настоявала помощ за Украйна при нова агресия да се предоставя само с одобрението на всички членове на Съвета за сигурност на ООН. Така Москва би могла да блокира всякакви усилия за подкрепа на нападнатата страна, пише "Москоу таймс".

Въпросът за гаранциите за сигурността на Украйна е бил повдигнат и на срещата между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска на 15 август, както и по време на разговорите на последния с украинския лидер Володимир Зеленски и европейските съюзници. Според източник на Axios, Путин изрично е посочил Китай като един от ключовите потенциални гаранти. От своя страна Тръмп заявил, че по-голямата част от тежестта за осигуряване на сигурността ще поеме Европа, а САЩ възнамеряват "да ѝ помогнат».

В същото време вече 10 държави от "коалицията на желаещите” да защитават Украйна след края на войната заявиха готовност да изпратят войски на нейна територия. Сред тях са Великобритания и Франция, които оглавяват тези усилия, съобщи агенция Блумбърг.

Преди това източници на редица западни медии съобщиха, че САЩ са изключили членството на Украйна в НАТО, но са предложили да ѝ бъдат предоставени гаранции за сигурност, аналогични на член 5 от Устава на Северноатлантическия алианс, според който нападение срещу един съюзник се разглежда като нападение срещу всички.

Британският анализатор по сигурност и отбрана Майкъл Кларк бе попитан в ефира на Скай нюз дали "не се връщаме в изходна позиция", при положение, че Русия иска територии, а Украйна отказва.

"Много уместен въпрос. Точно там отиваме", отвърна Кларк по повод искането на Русия да получи целия Донсбас, освен анексирания през 2014 г. Кримски полуостров.

Той отбеляза, че руските искания в мирните преговори – като например настояването за целия Донбас в източна Украйна – са така замислени, че "да бъдат отхвърлени”.

"Целта е Америка да бъде извадена от войната", заяви Кларк. "Русия иска да създаде ситуация, в която целият процес се проваля, но Зеленски и Украйна да понесат вината – поне в очите на Тръмп. А после Тръмп да каже: ‘поне опитах’."