 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Лавров: Обвиненията към Русия за атаката в Лайпциг са начало на истинска война

26 коментара
Сергей Лавров
Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че обвиненията към Москва от Запада, че има роля в инцидента с дрон на летището в Лайпциг, са “до голяма степен началото на реална война”, предаде Ройтерс. 
 
“Летището на Лайпциг. Намериха някакъв дрон. Казаха, че е руски, никой не си направи труда да разследва. Общо взето, до голяма степен това е начало на истинска война”, заяви Лавров, цитиран от ТАСС.  
 
“Изгониха генералното консулство от Бон, обявиха че късат споразумението. Закриват Руския дом в Берлин. Помня, че преди началото на Втората световна война германците също закриваха своите дипломатически мисии”, допълни руският външен министър.  
 
На 1 септември германското правителство заяви, че е стигнало до заключението, че Русия е отговорна за опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале миналия месец и е разпоредило серия от мерки в отговор, „включително затварянето на консулство и руски културен център в Берлин“, припомня Ройтерс.
 
Русия отхвърли германските обвинения като неоснователни, обвинявайки Берлин в подхвърляне на доказателства, за да инкриминира Русия за атаката.

Ключови думи

Германия Лавров
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

26 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Мисисипски
    #26
    Отговор на коментар #25

    То няма акт от руска страна който да признава Съединението. Нито от руската империя, нито от СССР нито от РФ.

  2. Динчев
    #25

    Украйна поздрави България за Съединението, руското посолство – НЕ!!! Украйна поздрави България по повод 141-ата годишнина от Съединението – дата, която символизира националното ни единство, свободата и стремежа на българите сами да определят съдбата си в исторически план. Украинското посолство в София традиционно отправя поздрав към българския народ за 6 септември, НО НЕ И РУСКОТО. П.С. фактор.бг

  3. Динчев
    #24

    За четири и половина години Путин показа на света, че цялото ВЕЛИЧИЕ НА РУСИЯ е бил телевизорът!

  4. Dimiter
    #23

    Кой ли обръща вече внимание на говорещата глава Лавров? Изтъркан до болка клоун. Скучен, невзрачен, бездарен, прашасал и прогнил. Един от бунищните експонати около Путин.

  5. ПyтлЭр Xyйло
    #22
    Отговор на коментар #16

    Ами, не ги пускат-Бургас и окръгът е пълен с блатни маамунэци. Да, не зеят като в тайгата, поръчват си 1 супа на двама и 1 пица на четирма. Но пак са тук и са МНОГО. А пред Кауфланда на кръговото всеки Божи ден от една шатра РYZKA фирма продава с кашони украински паспорти. С тях блатният шэбэк се дегизира на човек и пътува по цял свят. Е, ако го питаш нещо на украински, гледа кат теле. Или кат магаре кантар. РъБъ милицията-и тя тъй.

  6. Mushichka
    #21

    Саддам ви чака, руски уроди, и той така се канеше. Айде пълно търговско ембарго за блатната кочина и да мрат от глад.

  7. andrei
    #20

    Айде нЕма нужда рибата на путин к а Я да ни обяснява кой води войната, дъртият кон Лавров прави това изказване ДНЕС, за да повлияе на важните избори в една източно-германска провинция.При руснаците няма случайни съвпадения.

  8. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #19
  9. Динчев
    #18

    Едно знам, едно твърдя; ако Русия все още иска да воюва, това означава, че Украйна не я подкрепят достатъчно! Русия разбира САМО от кютек...

  10. глас в пустиня
    #17

    Съветските войски които нахлуват в Полша 1939-та година са съставени главно от западно украинци които искат да си върнат завзетите от Полша земи. Днес Полша, Румъния и Украйна имат най-много присвоени от съседните държави земи.

Препоръчано от редакцията