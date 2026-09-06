Лавров: Обвиненията към Русия за атаката в Лайпциг са начало на истинска война

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че обвиненията към Москва от Запада, че има роля в инцидента с дрон на летището в Лайпциг, са “до голяма степен началото на реална война”, предаде Ройтерс.
“Летището на Лайпциг. Намериха някакъв дрон. Казаха, че е руски, никой не си направи труда да разследва. Общо взето, до голяма степен това е начало на истинска война”, заяви Лавров, цитиран от ТАСС.
“Изгониха генералното консулство от Бон, обявиха че късат споразумението. Закриват Руския дом в Берлин. Помня, че преди началото на Втората световна война германците също закриваха своите дипломатически мисии”, допълни руският външен министър.
На 1 септември германското правителство заяви, че е стигнало до заключението, че Русия е отговорна за опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале миналия месец и е разпоредило серия от мерки в отговор, „включително затварянето на консулство и руски културен център в Берлин“, припомня Ройтерс.
Русия отхвърли германските обвинения като неоснователни, обвинявайки Берлин в подхвърляне на доказателства, за да инкриминира Русия за атаката.
Украйна поздрави България за Съединението, руското посолство – НЕ!!! Украйна поздрави България по повод 141-ата годишнина от Съединението – дата, която символизира националното ни единство, свободата и стремежа на българите сами да определят съдбата си в исторически план. Украинското посолство в София традиционно отправя поздрав към българския народ за 6 септември, НО НЕ И РУСКОТО. П.С. фактор.бг
Ами, не ги пускат-Бургас и окръгът е пълен с блатни маамунэци. Да, не зеят като в тайгата, поръчват си 1 супа на двама и 1 пица на четирма. Но пак са тук и са МНОГО. А пред Кауфланда на кръговото всеки Божи ден от една шатра РYZKA фирма продава с кашони украински паспорти. С тях блатният шэбэк се дегизира на човек и пътува по цял свят. Е, ако го питаш нещо на украински, гледа кат теле. Или кат магаре кантар. РъБъ милицията-и тя тъй.
Айде нЕма нужда рибата на путин к а Я да ни обяснява кой води войната, дъртият кон Лавров прави това изказване ДНЕС, за да повлияе на важните избори в една източно-германска провинция.При руснаците няма случайни съвпадения.
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Съветските войски които нахлуват в Полша 1939-та година са съставени главно от западно украинци които искат да си върнат завзетите от Полша земи. Днес Полша, Румъния и Украйна имат най-много присвоени от съседните държави земи.
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То няма акт от руска страна който да признава Съединението. Нито от руската империя, нито от СССР нито от РФ.
Украйна поздрави България за Съединението, руското посолство – НЕ!!! Украйна поздрави България по повод 141-ата годишнина от Съединението – дата, която символизира националното ни единство, свободата и стремежа на българите сами да определят съдбата си в исторически план. Украинското посолство в София традиционно отправя поздрав към българския народ за 6 септември, НО НЕ И РУСКОТО. П.С. фактор.бг
За четири и половина години Путин показа на света, че цялото ВЕЛИЧИЕ НА РУСИЯ е бил телевизорът!
Кой ли обръща вече внимание на говорещата глава Лавров? Изтъркан до болка клоун. Скучен, невзрачен, бездарен, прашасал и прогнил. Един от бунищните експонати около Путин.
Ами, не ги пускат-Бургас и окръгът е пълен с блатни маамунэци. Да, не зеят като в тайгата, поръчват си 1 супа на двама и 1 пица на четирма. Но пак са тук и са МНОГО. А пред Кауфланда на кръговото всеки Божи ден от една шатра РYZKA фирма продава с кашони украински паспорти. С тях блатният шэбэк се дегизира на човек и пътува по цял свят. Е, ако го питаш нещо на украински, гледа кат теле. Или кат магаре кантар. РъБъ милицията-и тя тъй.
Саддам ви чака, руски уроди, и той така се канеше. Айде пълно търговско ембарго за блатната кочина и да мрат от глад.
Айде нЕма нужда рибата на путин к а Я да ни обяснява кой води войната, дъртият кон Лавров прави това изказване ДНЕС, за да повлияе на важните избори в една източно-германска провинция.При руснаците няма случайни съвпадения.
Едно знам, едно твърдя; ако Русия все още иска да воюва, това означава, че Украйна не я подкрепят достатъчно! Русия разбира САМО от кютек...
Съветските войски които нахлуват в Полша 1939-та година са съставени главно от западно украинци които искат да си върнат завзетите от Полша земи. Днес Полша, Румъния и Украйна имат най-много присвоени от съседните държави земи.