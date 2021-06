Лечението на AstraZeneca с моноклонални антитела не предотвратява симптоматичен Covid-19

Лечението с моноклонални антитела AZD7442 на AstraZeneca не изпълнява основната цел за предотвратяване на симптоматичен Covid-19 при хора, наскоро изложени на коронавирус, съобщи компанията, цитирана от Ройтерс. Компанията посочи, че участниците в проучването са били неваксинирани пълнолетни хора на възраст над 18 години с потвърдена експозиция на човек с коронавирус през последните осем дни.

AZD7442 намалява риска от развитие на симптоматичен Covid-19 с едва 33% в сравнение с предоставено плацебо, което не е статистически значимо, съобщава компанията.

"Въпреки че това проучване не отговаря на основната крайна цел за предпазване от симптоматично заболяване, ние сме обнадеждени от защитата, наблюдавана при участниците с отрицателен PCR след лечение с AZD7442", заяви Мене Пангалос, изпълнителен вицепрезидент на AstraZeneca.

Компанията AstraZeneca също така изследва разработената терапия при пациенти, предварително изложени на коронавируса, и за предотвратяване на по-тежко заболяване.

Терапията с моноклонални антитела принадлежи към клас лекарства, които имитират естествени антитела, които тялото произвежда за борба с инфекцията.

Конкурентите от Regeneron Pharmaceuticals Inc и Eli Lilly & Co също вече разработиха терапии с моноклонални антитела, които са разрешени за употреба в САЩ за лечение на пациенти, заразени с коронавируса. Европейската агенция по лекарствата (EMA) също одобри терапията с Regeneron и прави преглед на подобни лечения на Eli Lilly, Celltrion и още на едно, разработено от компаниите GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology Inc.

AZD7442 се разработва с подкрепата на правителството на САЩ. През март AstraZeneca обяви сделка с правителството на САЩ за доставка на до половин милион дози от моноклонални антитела AZD7442.

Компанията заяви във вторник, че сега води преговори с правителството на САЩ относно следващите стъпки по сделката.