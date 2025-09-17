Лечева: България е заплашена да е без флаг на Зимните олимпийски игри

България може да остане без своя флаг на предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари 2026 г. За това предупреди Весела Лечева на пресконференция в София.

Причина за тази крайна мярка от страна на Международния олимпийски комитет (МОК) са продължаващите проблеми в Българския олимпийски комитет (БОК) относно управлението му.

МОК вече призна Лечева за легитимно избран председател на БОК, но заради заведените съдебни искове след Общото събрание от 19 март 2025 година в Търговския регистър като председател на БОК все още фигурира Стефка Костадинова.

На днешното Изпълнително бюро на БОК членовете му изготвиха позиция, с която още веднъж призоваха Стефка Костадинова да съдейства за разрешаване на казуса, който"вече нанася непоправими щети на имиджа на българския спорт" по думите на Лечева.

МОК вече спря финансираните на БОК. Днес Лечева предупреди, че предстоят и нови санкции, една от които може да бъде отнемането на знамето за предстоящите през февруари Зимни олимпийски игри.

Бившата спортна министърка заяви, че се надява да не се стига до крайния вариант, при който български спортисти изобщо няма да бъдат допуснати до участие на Олимпиадата. Генералният секретар на БОК Данаил Димов допълни, че от действията на старото ръководство страдат само невинни хора.

Като първа санкция със свое разпореждане МОК замрази плащанията към БОК, с изключение на тези към спортистите.

Същевременно средствата, които БОК получава от държавата от Министерството на младежта и спорта, не се отчитат пред новоизбраното и признато от МОК Изпълнително бюро.

Към днешна дата няма никакъв контрол и яснота, как се изразходва публичния ресурс от БОК, посочи Лечева.

Изпълнителното бюро, избрано от Лечева, напомня, че според Устава на БОК и действащата нормативна уредба, въпреки предстоящата съдебна процедура и до окончателното решение на съда, легитимно за олимпийското движение и членовете, е новоизбраното ръководство.

По време на заседанието на Изпълнителното бюро на БОК беше направен отчет на представянето на българските спортисти на Европейския младежки олимпийски фестивал в Скопие. Ръководителят на мисията Володя Златев отчете, че българските спортисти са се представители на високо ниво при тежки условия и организационни неуредици.

Изпълнителното бюро на БОК взе решение да номинира сребърната медалистка от Париж Боряна Калейн за Комисията на атлетите на Европейските олимпийски комитети. Изборите са в Лондон на 12 и 13 ноември, като Калейн ще участва в сесията.