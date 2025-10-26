Лейн Фарго ни отвежда в зоната за целувки и сълзи

"Фаворитите", Лейн Фарго, превод Ивана Пенева, издателство "Enthusiast"
"Зона за целувки и сълзи" – така се нарича мястото за изчакване на оценките по време на състезанията по фигурно пързаляне. Фигуристите са направили най-доброто, на което са били способни в този момент. Към леда летят цветя и плюшени играчки, някои кънки може да са пълни с кръв, треньорът прегръща своите състезатели. Четирите минути танц са увенчали или обезсмислили хилядите часове труд, вдъхновение, травми и страсти по време на тренировките. И сега всичко е в ръцете на съдиите.
Танците върху лед са изящна спортна дисциплина. В национални, световни и олимпийски състезания те привличат вниманието на милиони почитатели; а за безброй деца победителите се превръщат в пътеводни звезди и образци за подражание в спорта и в живота. Пайетите и брокатът искрят, музиката се лее. Лекотата и летежът върху леда показват човешкото същество като свободно да се носи без ограниченията на гравитацията, разширяват представите за способностите на тялото и духа.
Как изглежда обаче целият процес отвътре? "Фаворитите" е драматична, шеметна история за фигуристката Катарина Шоу, нейната кариера и съдбата ѝ, споделени още от най-ранно детство с партньора ѝ на леда и в живота Хийт Роша.
Историята се разгръща хронологично, в две линии, може да се каже дори на два езика и със средствата на две различни медии. Самата Кат Шоу разказва от първо лице какво и как се е случило; а потокът на спомените ѝ се прекъсва от документалния филм за тях двамата с Хийт. Филмът представлява разговор с няколко човека – съдии, треньори, партньори, конкуренти, журналисти; и документални кадри. Така че проследяваме не само това, което е било, но и това, което се е виждало отстрани; различните интерпретации и спекулации по един и същи повод, различните оценки, които се дават за случка, събитие или жест.
През отношението към фигуристите постепенно се напластяват и образите на коментаторите, техните цели, страсти, ценностни системи; силата на егото и способността да го използваш или да бъдеш заробен от него.
Съперничеството между състезателите е натоварено и с финансов, и дори с политически смисъл. САЩ и Русия са великите хегемони в танца върху лед, а когато постоянно си в надпревара с някого, той се превръща в твой ориентир, в неразделна част от живота ти. Взаимоотношенията между партньори, треньори, съдии могат да стигнат до екстремна острота, но понякога се случват и кратки, изненадващи проблясъци на доблест и приятелство. През голяма част от разказа тече една криминална нишка, напрежението жужи като развалена неонова тръба и се счупва най-неочаквано с едно разкритие; но не това е най-важното. Всепомитащата, грамадна, противоречива любовна история между Катарина и Хийт е това, което държи читателя до късно през нощта, докато не стигне до последната страница на книгата.
В тази любов, от която и двамата са обсебени, и двамата са единственото убежище един за друг, и въпреки това не спират да се измъчват взаимно, се случват толкова много обрати, че по някое време просто гледаш и си казваш – стига де, сега и това ли ще направят? В Гудрийдс един читател справедливо е написал отзив в смисъл, че Лейн Фарго не дискриминира никого от героите си – на абсолютно всеки от тях в някакъв момент ти се иска да удариш заслужен шамар. Страстни, пламенни, неконвенционални, фанатично отдадени на идеята за победа; шампиони и фаворити за медалите и сърцата ни.
