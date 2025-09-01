Лекар отива на съд за смъртта на петгодишно дете

Лекар от филиала на Спешна помощ в град Рила е обвинен за смъртта на петгодишно дете от село Стоб през май месец тази година, съобщиха от прокуратурата. Обвинението е за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на задълженията по време на дежурство.
Случаят е от 19 май 2024 г, когато майката на 5-годишния М.Х. установила, че той не се чувства добре. След прием на медикаменти състоянието му не се подобрило, поради което вечерта тя потърсила медицинска помощ на телефон 112. На адреса в село Стоб, община Кочериново, бил изпратен екип с дежурен лекар – обвиняемият В.П.
При прегледа на детето, което било в увредено общо състояние, докторът констатирал изявена клинична картина на заболяване. Патологията сочела за необходимостта пациентът да бъде настанен в лечебно заведение за спешно провеждане на необходимите вливания на течности, поради настъпилата дехидратация, извършване на рентгеново изследване и провеждане на медикаментозно лечение на възпалителните изменения.
Въпреки това лекарят предписал единствено лечение в домашни условия, като заявил на родителите на детето, че здравословните му проблеми се дължат на вирус и няма повод за притеснение.
Същата вечер състоянието на момчето се влошило и близките му отново се обадили на телефон 112. На място пристигнал лекарският екип със същия лекар, който установил липса на жизнени показатели у детето. Докторът започнал да му прави сърдечен масаж и изкуствено дишане, което не дало резултат.
Детето било транспортирано в многопрофилната болница в Благоевград, като по пътя лекарят В.П. продължил с опитите за реанимация, но те били безуспешни. При пристигане в Спешно приемно отделение на болницата дежурният лекар констатирал спиране на дихателната и сърдечна дейност на детето, разширени зеници, нереагиращи на светлина.
Лекарят продължил да прави сърдечен масаж на момчето, след което реаниматорът на отделението провел реанимация в пълен обем в продължение на 40 минути, която не дала резултат.
В хода на досъдебното производство са били назначени и изготвени съдебномедицински експертизи.
Според заключението на вещите лица причината за смъртта на 5-годишното дете се дължи на остро настъпила сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност на базата на вирусна инфекция, морфологично проявена с пневмония, тонзило-фарингит и отит. Тя е в пряка причинно-следствена връзка с непроведено по спешност болнично лечение. Оставен в дома си, пациентът бил лишен от шанса да получи специализирано лечение с евентуален благоприятен изход.
Задължителните действия в конкретния случай са били спешна хоспитализация, лабораторни, инструментални изследвания, вливания на течности, наблюдение и лечение от специалист в областта на педиатрията.
Делото продължава в съда.
