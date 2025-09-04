Лекарството за отслабване Ozempic вероятно се бори и с деменцията

Преди няколко години екип от учени, анализиращи данни от датски здравни регистри, забеляза нещо изненадващо: пациентите с диабет, които са използвали предишното поколение лекарство за диабет на Novo Nordisk, Victoza, или подобни GLP-1 медикаменти, изглежда са развивали деменция в значително по-ниски нива в сравнение с тези, които са лекували диабета си по друг начин, разказва Bloomberg.

В детайли, възрастните, които са приемали инжекционното лекарство в продължение на две години, са имали около 20% по-нисък риск от диагностициране на деменция.

"Това само по себе си не е доказателство", казва Мартин Холст Ланге, главният научен директор на компанията.

Но "точно това привлече вниманието ни". Novo Nordisk вече изследваше дали по-новите му GLP-1 лекарства могат да помогнат на пациенти с нарушения, свързани със затлъстяването, като заболявания на сърцето, черния дроб и ставите.

Подтикната отчасти от анализа на любопитните датски данни (чиято публикация Ново подпомогна), компанията реши да тества ефектите на тези лекарства върху болестта на Алцхаймер.

Резултатите от тези изпитвания се очакват тази есен и ако покажат това, на което компанията се надява, GLP-1 лекарствата биха могли да революционизират лечението на Алцхаймер, най-често срещаната форма на деменция. Това в никакъв случай не е сигурно, но ако успее, потенциалът е огромен. Анализатори от UBS Group AG оценяват, че има 1 към 10 вероятност компанията да успее да генерира допълнителни 15 милиарда долара годишни продажби за лечение на Алцхаймер.

"Ние сме развълнувани от това", казва Ланге от Novo Nordisk. "Но също така го считаме за много, много рисковано."

Разработването на лекарства за Алцхаймер е изключително трудна област, като стотици обещаващи проучвания са се провалили през годините. Напоследък имаше някои пробиви, но все още няма лекарство, което да предотвратява или обръща диагнозата, която може да доведе до опустошителен когнитивен спад, загуба на памет и промени в личността.

Въпреки че американските регулатори одобриха две нови лекарства за лечение на Алцхаймер през последните три години, разработени от Eisai Co. и Eli Lilly & Co., тези медикаменти забавят прогресията на болестта само с около една трета. Освен това те могат да причинят редки, но понякога фатални кръвоизливи в мозъка. Изпитванията на Novo са най-мащабните проучвания досега за категория лекарства, които действат по напълно различен начин.

"Ако покажат нещо, това ще бъде невероятно", казва Михал Шнайдер Беери, директор на Изследователския център за Алцхаймер “Кригер Клайн” в Университета Рътгерс, който не участва в изследването на Novo.

Фармацевтичната компания планира да представи данни от двете си проучвания на Ozempic, известно като семаглутид, с участието на повече от 3500 души с лека форма на болестта на Алцхаймер на конференция в Сан Диего в началото на декември. Ако Novo следва обичайната индустриална практика, ще разкрие дали проучванията са успешни или не още по-рано, веднага щом приключи с анализа на данните. Говорител на Ново отказа да сподели допълнителна информация.