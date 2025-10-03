Летището в Мюнхен затвори временно заради неидентифицирани дронове

Международното летище в германския град Мюнхен беше затворено в продължение на няколко часа тази нощ заради забелязани в района дронове, предадоха световните агенции. Близо 20 полета са били отменени, като засегнати са били около 3000 пътници. 15 пристигащи полета пък са били пренасочени към летищата в Щутгарт, Нюрнберг, Виена и Франкфурт.
Около 05:00 часа тази сутрин летището възобнови работата си.
Според полицията няколко души са съобщили, че са забелязали дрон в близост до летището, а по-късно летателният апарат е бил видян и над самото летище.По първоначални данни не е още ясно дали става дума за един или няколко дрона.
Германската полиция заяви, че пистите на мюнхенското летище са били временно затворени късно вечерта като предпазна мярка. Местни и федерални полицейски служители са претърсили района за дронове и подозрителни лица, но не са открили нищо. Изпратен е бил и полицейски хеликоптер.
Това е пореден случай на нарушение на европейските авиационни правила от неидентифицирани апарати. Подобни инциденти затвориха летища в Дания и Норвегия преди седмица.
Страдат хората, които летят, нищо друго
Рашистите правят саботажи.
Интересно защо не се пробват над новото на Истанбул ;)
Междудругито, летището в Мюнхен не е някакво селско летище като София, а европейски хъб. Знаетели какво означава да блокираш хъб?
Дроновете са много добде идентифицирани, както и този, който ги е пуснал! Само тези на които не им стиска да признаят истината лъжат, че това е някакбво НЛО!
Мда, схемата бе първо изпитана над софийското летище и явно е напълно успешна засега навсякъде. Това всъщност си е тероризъм и извършителите би трябвало да отнесат поне 20 г присъди, каквито грозят заподозряните от екипажа на танкера задържан от френските власти.