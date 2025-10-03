Летището в Мюнхен затвори временно заради неидентифицирани дронове

Международното летище в германския град Мюнхен беше затворено в продължение на няколко часа тази нощ заради забелязани в района дронове, предадоха световните агенции. Близо 20 полета са били отменени, като засегнати са били около 3000 пътници. 15 пристигащи полета пък са били пренасочени към летищата в Щутгарт, Нюрнберг, Виена и Франкфурт.

Около 05:00 часа тази сутрин летището възобнови работата си.

Според полицията няколко души са съобщили, че са забелязали дрон в близост до летището, а по-късно летателният апарат е бил видян и над самото летище.По първоначални данни не е още ясно дали става дума за един или няколко дрона.

Германската полиция заяви, че пистите на мюнхенското летище са били временно затворени късно вечерта като предпазна мярка. Местни и федерални полицейски служители са претърсили района за дронове и подозрителни лица, но не са открили нищо. Изпратен е бил и полицейски хеликоптер.

Това е пореден случай на нарушение на европейските авиационни правила от неидентифицирани апарати. Подобни инциденти затвориха летища в Дания и Норвегия преди седмица.