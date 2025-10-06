 Прескочи към основното съдържание
Летището в Осло временно спря да приема полети заради дронове

Снимката е илюстративна
Летището в норвежката столица Осло временно спря кацанията рано тази сутрин, след като беше получена информация за забелязани в близост дронове, съобщи Ройтерс.
 
Няколко пристигащи полета са били отклонени или забавени, след като около полунощ пилот на норвежката авиокомпания съобщи на полицията, че смята, че е забелязал три до пет дрона, докато се приближавал до летището.
 
Норвежката новинарска агенция отбелязва, че не е било получено потвърждение за наличието на дронове. Работата на летището е била подновена.
 
През последните седмици работата на европейската авиация беше затруднена, след като дронове бяха забелязани в близост до летищата в Копенхаген и Мюнхен, припомня Ройтерс.

