Левон Хампарцумян: Министърът на финансите трябва да излезе и да каже какви са целите на бюджета

Бюджет 2026 прилича на гасене на пожар с бензин, защото заложените увеличения са проинфлационни. Така финансистът Левон Хампарцумян коментира пред бТВ параметрите на финансовата рамка за 2026 г., които бяха публикувани вечерта в понеделник,
"Когато се прави един бюджет в корпоративния свят, получаваш задачки, какво трябва да постигнеш с бюджета и ги изпълняваш. Министърът на финансите трябва да излезе и да каже какви са целите на този бюджет, ако някакви компромиси са направени – защо са направени и т.н. А тук – крият се някъде по дупките. От време на време някой излиза да покаже 2-3 картинки и ние трябва да разсъждаваме какво е искал да каже авторът", допълни Хампарцумян.
"Имаме нова година, но стар бюджет – няма никаква разлика в сравнение с последните 3-4", смята финансистът Никола Филипов и изтъква, че "продължаваме да се плъзгаме по оста на популизма".
Според Филипов само едно слабо управление няма волята да замрази социалните плащания в името на реформи, които да спрат инфлацията и намалят дефицита.
"Явно ги е страх от реформи. Ние нямаме много време. България е изправена пред много деликатен момент – трябва да извършим всички необходими реформи, за да вкараме в ред публичните ни финанси. Ние сме изпаднали в тотално безвремие. Аз не виждам към момента нещо позитивно", посочи още той.
По думите му заплатите в държавните предприятия ще растат, защото са обвързани с минималната работна заплата. Филипов обясни, че идеята да се вдигнат пенсионните осигуровки с 2 процентни пункта цели да намали малко дефицита.
Според Хампарцумян е грешка, че никой не мери ефективността на изхарчените публични финанси.
"Кърпим нещата. Ако устойчиво това го правим няколко последователни години, ще ударим стената с 200 км/ч. Вижте какво се случи с Кипър, Гърция, Румъния. Правят се планове как да се закрепят. Да си представим един "финансов купон" – увеличават се заплати, назначават се хора в администрацията. В един момент обаче този "купон" свършва и идва сметката и тази сметка трябва да се плати, няма как да не се плати", каза той.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
5 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
България ще се оправи, когато говорещите глави от медиите отидат на заслужен дългосрочен отдих на Майор Векилски. А медиите са неизбежен съучастник на ВСИЧКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА ПРЕХОДА!
Toзи излезе ли и каза ли какви бяха целите на приватизационния надзор, оглавяван от него? ФТ-Лондон обвини България, че продава Булбанк на занижена със 90 млн € цена. След което "продавачът" Хампарцумян скочи и оглави новозакупената банка. Конфликт на интереси, скрито плащане, ощетяване на държавата... За благодарност го канят безкрайно по медиите.
За какви реформи бълнувате? През цялото си управление ГЕРБ не са направили реформа в дори и един сектор. Няма и да направят! В МВР 13% от служителите получават помощи като инвалиди, други поне 10% са пенсионери - т. е. получават и пенсия и заплата.
Арменски номера, ейй, ша кара Теминушка да свърши нещо читаво
Целта- да вържат гащите за една година.