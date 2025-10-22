Либералите пред ЕП: В България има политически затворници, събудете се

"Демократично избран кмет в България е хвърлен в затвора без причина. Благомир Коцев и още няколко души са политически затворници в ЕС". Това каза в сряда лидерът на "Обнови Европа" Валери Айер при откриването на дебата в Европейския парламент за "атаката срещу демократичните институции и върховенството на закона в България".

"България е страна, която е завладяна от олигарси“, каза още Айер и допълни: "Това е корупционният свят на Делян Пеевски и неговия съюзник Бойко Борисов".

Острата реакция на "Обнови Европа" бе провокирана от продължаващия повече от три месеца арест на кмета на Варна Благомир Коцев ("Продължаваме промяната – Демократична България"), който е оставен под стража, докато издържа на натиска да се оттегли от поста.

По делото има показания за брутален натиск върху ключови свидетели за фалшифициране на показания с цел Коцев да бъде изкаран виновен.

В своята реч Валери Айер каза, че липсата на реакция от ЕС към влошаващата се ситуация в България е позор за европейските институции и техния кураж.

"ЕС не може да бъде силен в чужбина, ако е сляп у дома си", каза Валери Айер.

По думите ѝ Делян Пеевски овладява политическите партии в страната, докато тя е ключов фактор за колективната отбрана на Европа в региона на Черно море.

"Обнови Европа" настоява Европейската комисия да изпрати мисия в България, както и да спре всички плащания по Плана за възстановяване, докато "всички политически затворници в България не бъдат освободени" и страната не покаже, че е поела път към позитивна промяна.

"Нашето задължение е да действаме", каза Айер. "Не става дума за един конкретен политик. Това е предупреждение за всички нас".

Провокираният от "Обнови Европа“ дебат в ЕП не предизвика реакция в европейските институции и доведе до отричане на кризата в българската съдебна система от Европейската народна партия, социалистите и националистите.

Партиите от управляващата коалиция ГЕРБ, БСП и евродепутатката на Делян Пеевски – Елена Йончева обясниха, че проблем в България няма. Техните твърдения бяха повторени като ехо от Европейската народна партия, националистите от "Патриоти за Европа“ и "Европейските консерватори".

Либералите бяха подкрепени от групата на "Левицата" и "Зелените", които от години алармират за овладяването на българските институции от сенчести играчи и корупционни интереси.

"Може членове на нашите групи да са част от управлението в България, но ценностите ви трябва да са над партийната политика, използвайте политическите си семейства за натиск, наш дълг е да действаме. Призоваваме за промяна в България, сега", каза Валери Айер.

Марие Биер, министър по европейските въпроси на Дания, която временно е председател на Съвета на ЕС, обяви, че положението с върховенството на правото в България ще се обсъжда на ниво Съвет на ЕС.

"Положението в България ще бъде обсъждано на заседание на Съвета на ЕС по общи въпроси на 17 ноември заедно с още три държави членки", съобщи Биер.

"Там ще разгледаме най-новите събития в България и ще вземем отношение по проблемите, отбелязани и в годишния доклад на Европейската комисия за върховенството на правото", допълни тя.

Представителят на Европейската комисия Дан Йоргенсен повтори набързо заключенията в последния доклад за върховенството на правото в България, но не спомена нищо за специална мисия в България.

Либералите изпращат мисия в София и Варна

Липсата на подкрепа от Европейската комисия принуди "Обнови Европа“ да формира спешна мисия за проверка на върховенството на закона в България

Петима евродепутати ще посетят Варна и София и през пролетта на 2026 г. ще излязат с доклад за ситуацията в страната. Той ще бъде изпратен на Европейската комисия, за да бъде отчетен при подготовката на официалния доклад за върховенството на закона в ЕС.

За момента ЕК обаче не показва интерес към инициативата на либералите, въпреки замразяването на 200 милиона евро от българския План за възстановяване заради недовършената антикорупционна реформа. Председателят на ЕК по време на дебата Дан Йоргенсен напомни, че влиза в действие механизмът "Европейски щит за демокрацията“, който подкрепя гражданските организации.

Широко затворени очи

Реакцията на Европейската народна партия показва пълна липса на реакция към ситуацията в България. Първо Лена Дюпон (ЕНП) обяви, че пет различни съдилища са потвърдили ареста на Благомир Коцев. Тя обяви българската антикорупционна комисия за "независима институция“, която прави това, което трябва – разследва корупция.

Бившият български външен министър Кристиан Вигенин (БСП, ПЕС) обяви провокирания от либералите дебат за България за "политическа злоупотреба“ с тези въпроси. Имало къде другаде да се разглежда този въпрос.

"Обнови Европа“ истеризира, подведена от своите български членове", каза Вигенин. Той обяви, че това е "пропаганден дебат“, а единствената му цел е спиране на парите за България.

"Политически лидер (Кирил Петков), който арестува лидера на опозицията (Бойко Борисов), сега се оплаква от законен арест на български кмет (Благомир Коцев)“, каза Вигенин.

Той пропусна да спомене, че когато Борисов бе арестуван, депутатите на БСП реагираха възторжено.

Почти сюреалистично бе изказването на Елена Йончева, която се прехвърли от БСП при Делян Пеевски. Преди пет години Йончева провокира дебат в Европейския парламент, който приключи с декларация за влошаващата се ситуация с върховенството на правото в България.

Сега Елена Йончева, която съди България пред Европейския съд по правата на човека заради действията на прокуратурата срещу нея самата, обяви пред Европейския парламент: "Политическата намеса в независимата съдебна власт не бива да се допуска“.

"Какво предлагат от опозицията? Да си затваряме очите за корупцията, просто, защото е тяхна корупция“, каза Йончева.

"Този дебат няма никаква връзка с върховенството на закона, а само да вдигне поувехналия рейтинг на "Продължаваме промяната“. Саботират плащанията по Плана за възстановяване“, каза Андрей Ковачев (ЕНП, ГЕРБ).

Според него "Продължаваме промяната“ заедно с прокремълските партии в България са "избрали да подкопават европейския път на България“.

България е завладяна

"Демократично избран кмет бе поставен да избира „Ново начало“ за своя мандат или да бъде арестуван. Той избра своя интегритет и още е в ареста“, каза бившият председател на българския парламент Никола Минчев ("Продължаваме промяната“).

"Нищо не засилва повече антиевропейския наратив от Европа, която си затваря очите пред корупцията“, предупреди той.

Константинос Арванитис ("Левицата") каза, че арестът на Благомир Коцев е идентичен с действията на Ердоган срещу кмета на Истанбул.

Хлое Ридел ("Социалисти и демократи") обяви, че ситуацията в България заплашва всички в Европа.

Илхан Кючук (независим, АПС) каза, че когато един гражданин може да бъде задържан без ясни основания, това е заплаха за всички в България. Той говори за ареста на кмета на Минерални бани, който остана верен на Доган и бе тикнат в ареста през есента на миналата година.

"Това е крачка към диктатура", каза Кючук.

Петър Волгин ("Възраждане“, Суверенисти) се подигра на ситуацията с Благомир Коцев, казвайки, че ПП са били заедно с враговете, които сега ги атакуват: "Хитрата сврака с двата крака".

Единственият евродепутат от Европейската народна партия, който говори за овладяването на българските институции, бе Радан Кънев. Той заяви, че силовите и правосъдните институциите в България вече не служат на публичната политика, не опазват правата на собственост, а стават част от опитите за овладяване на държавата от сенчести интереси.

Отговорът дойде от Цветелина Пенкова (БСП): "България е поела ясен курс към стабилност, икономически растеж и членство в Еврозоната. България е стабилна, демократична и загрижена за върховенството на правото“.

Веднага след нея думата взе Христо Петров – Ицо Хазарта: "Всеки един човек в България знае за какво става дума. Всеки в ЕК, който взема решения, знае за какво става дума. В учебниците по история за днешния ден ще пише: Благомир Коцев беше свободен, а 7 милиона бяха в ареста".