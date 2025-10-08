Лидерът на ГЕРБ обеща да подкрепи извънреден закон за кризата с боклука

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обеща на кмета на София Васил Терзиев да подкрепи всяко решение на кризата с боклука на града, включително извънредно законодателство.

“Васил Терзиев да дойде с решение за боклука и ще има 66 депутати „за“, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в сряда.

“Предлагам му на Терзиев да внесе един лист хартия за извънреден закон, свързан с бедствие, екокатастрофа, каквото иска да му гласуваме. Ще има 66 депутати „за“. Ако иска да свърши работа. Днес да го внесе – мобилизация, национализация, каквото иска“, добави лидерът на ГЕРБ.

“София няма да се огъне пред рекета, а столичани няма да плащат такса „корупция“, каза кметът на София Васил Терзиев за кризата със сметосъбирането в столичните квартали "Люлин" и "Красно село".

От началото на седмицата Столичната община чисти сама обширните райони „Люлин“ и "Красно село“, в които живеят близо 300 000 души. Причината е, че на търга се яви единствено консорциум около фирмата "Транс 2025“, свързвана с Христофорос Аманатидис – Таки.

Предложената цена бе близо три пъти по-висока от сегашните цени, на които се чисти градът, и над 250% от прогнозната цена на общината. Ако кметът Терзиев бе подписал договора, това щеше да доведе до двойно увеличение на таксата за смет на столичани.

Кризата с боклука прерасна и в криминална история, след като турската фирма, която бе конкуренция на „Транс 2025“, се изплаши и отказа участие, осъмвайки със запалени камиони на столичен паркинг.

Въпреки че е бивш главен секретар на МВР, Борисов предпочете да не коментира криминалната част от кризата с боклука и се фокусира върху спомени как той е решил кризата с боклука през 2009 година. Mediapool припомня, че тогава прокуратурата помогна на Борисов, а правителството плати сметката за извънредното чистене.

“Софиянци не са виновни за игричките, които се играят. Терзиев две години вече е кмет, срещу каква мафия се бори сега? Глупости! Кметът герой го научихте от мене“, казва лидерът на ГЕРБ.

“Когато бях кмет, ми затвориха сметището в Суходол, след това Станишев прибра кофите за боклук от София. Аз излязох и се преборих чисто сам“, каза той.

Mediapool припомня, че опит за прибиране на кофите за боклук наистина имаше, но той бе спрян, след като градският прокурор на София Николай Кокинов заплаши тогавашния концесионер – „Новера“.

“Изобщо няма да се спирам на грешките на Терзиев“, добави Борисов и подчерта, че е предусетил криза още когато Борис Бонев и „Спаси София“ свалиха доверието си от него.

Какво става със запалените камиони?

На този фон лидерите на "Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов призоваха МВР да изиска от прокуратурата информация за подпалените камиони за софийския боклук.

“Това са фирмите, които бяха уплашени от мутрите, за да не участват в поръчката. Държавата дължи много отговори, включително екоминистърът Манол Генов – защо е отнел разрешението на друга фирма, която е кандидатствала. Софиянци и общината няма да се предадат на мутрите и ще отвоюват София“, каза Божанов.

“Държавата по никакъв начин не помага по случая с боклука на София. Става въпрос не само за битка на мафията, а след като превзеха боклука на Бургас, на Пловдив, опитват да направят същото и със София – няма да се получи“, каза Мирчев.

“Ако бяхме в друга ситуация – досега всички държавни органи щяха да са намесени. Вътрешният министър се скри, вместо да разследват палежа на камиони – всички се правят на ударени“, каза Мирчев.