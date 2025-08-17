Лидерите на ЕС отиват със Зеленски при Тръмп. Настояват за пълно прекратяване на огъня в Украйна преди политическо урегулиране

След срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин на 15 август в Анкоридж в Аляска, на 18 август в Овалния кабинет на Белия дом ще има друга историческа среща. Тръмп ще приеме президента на Украйна Володимир Зеленски, който ще бъде придружаван от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, германския канцлер Мерц, премиера на Италия Джорджа Мелони, президента на Франция Еманюел Макрон, президента на Финландия Александър Стуб и премиера на Великобритания Киър Стармър.

Какво се разбраха в "Коалицията на желаещите"

В неделя тези лидери, без Тръмп, участваха във видеоконферентно заседание на инициираната от Париж и Лондон "Коалиция на желаещите", обединяваща страните, които оказват подкрепа на Украйна.

Срещата в понеделник във Вашингтон ще бъде първа по рода си от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Зеленски вече изрази задоволство от това европейско единство в подкрепа на неговата страна.

В срещата в Овалния кабинет на Белия дом въпросът за гаранциите за сигурността би трябвало за заеме централно внимание. Фон дер Лайен приветства желанието на Тръмп да се предоставят на Украйна гаранции за сигурност, сходни на тези предоставяни по силата на член пети на договора за НАТО. Зеленски също призова за подобни гаранции за сигурност за неговата страна.

Срещата на върха в Овалния кабинет на Белия дом ще се състои броени дни след срещата на върха между Путин и Тръмп, която не доведе до споразумение за прекратяване на огъня.

За какво настоява ЕС

ЕС все още изисква пълно прекратяване на огъня в Украйна преди започването на политическо урегулиране на конфликта, заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в неделя на извънредна пресконференция с украинския президент Зеленски в Брюксел, коментирайки позицията на САЩ, които вече не настояват за незабавно примирие.

"Не е толкова важно как точно да се нарече този ход — 'прекратяване на огъня' или 'урегулиране'. Ключовото е бойните действия да спрат наистина и процесът да има ясни времеви рамки", каза тя.

По отношение на изискванията на Путин за предаване на Донбас на Русия, фон дер Лайен подчерта: "Границите не могат да се променят със сила. Това са решения, които трябва да вземе Украйна и само Украйна. Те не могат да бъдат взети без участието на Киев на масата за преговори."

Основни тези на ЕС:

ЕС ще подкрепя Украйна за справедлив и траен мир колкото е необходимо.

Украйна е суверенна държава и трябва да запази териториалната си цялост.

На украинските въоръжени сили не могат да се налагат ограничения.

Украйна трябва да бъде "стален таралеж", който не може да бъде "изяден" от потенциални агресори.

ЕС активно работи за укрепване на отбранителния потенциал на Европа и развиване на отбранителната индустрия на Украйна, особено в сферата на дроновете.

Съюзът продължава да подкрепя курса на Украйна към членство в ЕС, което само по себе си е гаранция за сигурност.

Фон дер Лайен приветства готовността на Доналд Тръмп да предложи на Украйна гаранции за сигурност по образец на НАТО и подчерта, че границите не могат да се променят със сила.

Докато кръвопролитието продължава, ЕС ще запази икономическите санкции и дипломатическия натиск върху Русия; подготвя се 19-и пакет икономически санкции.





Френският президент Еманюел Макрон заяви, че лидерите ще напомнят на Тръмп за общата привързаност на Европа, САЩ и Украйна към принципите на териториалната цялост и международното право, като подчерта, че въпроси за отстъпване на украински територии не могат да се обсъждат без участието на Киев. Освен това те ще предложат на Тръмп да разговаря с Владимир Путин от позиция на сила.

"Ако днес проявим слабост пред Русия, ще създадем почва за бъдещи конфликти", каза Макрон.

Европейските лидери призоваха също за засилване на санкционния натиск срещу Кремъл, ако Москва не се съгласи на примирие и преговори. Въпреки това, през първите шест месеца от управлението си Тръмп не е въвел нито една нова санкция срещу Русия, а според държавния секретар Марко Рубио засега и не възнамерява.

"Ако мирът се окаже невъзможен и войната продължи, а хора загиват хиляди, президентът има възможност да въведе нови санкции. Но ако санкциите бъдат въведени сега, преговорите ще приключат и фактически ще получим още поне година-година и половина война, смърт и разрушения. Това е възможен сценарий, но ние не го искаме", заяви Рубио в неделя пред Си Би Ес.

Полша настоява за примирие

Полша, която също е част от "коалицията на желаещите", обяви, че настоява за незабавно примирие между Русия и Украйна, преди да започнат преговори за мирно споразумение.

"Всяка форма на прекратяване на огъня, примирие или демаркация на линията на съприкосновение е условие за начало на каквито и да е мирни преговори", заяви представителят на полското външно министерство Павел Вронски, цитиран от Ройтрес.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща допълни, че ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня, ЕС и САЩ трябва да засилят натиска върху Русия.

Зеленски: Европа трябва да участва в гаранциите за сигурност

Президентът Зеленски подчерта, че ключовите въпроси трябва да се решават с участието на Киев в тристранен формат - Украйна, САЩ и Русия. Той определи като "историческо решение" готовността на Вашингтон да участва в гаранциите за сигурността на страната му.

"Те трябва да бъдат действително много практически, да осигуряват защита по суша, въздух и море и да се разработват с участието на Европа", заяви Зеленски.

Украинският лидер призова за подготовката на 19-ия санкционен пакет срещу Москва и изрази надежда за подкрепа в областта на дроновете. Той припомни, че в Брюксел е договорено по-активно сътрудничество в рамките на новата европейска програма за отбранителни инвестиции SAFE, с бюджет от 150 млрд. евро.

"Много е важно Европа да остане също толкова единна, колкото беше през 2022 година. Това силно единство е необходимо за постигането на истински мир", заключи Зеленски.

Всички във Вашингтон

Топлата среща на Доналд Тръмп с Владимир Путин в Аляска разтревожи европейските лидери. Те се опасяват, че Владимир Зеленски няма да получи също толкова "дружелюбен прием" във Вашингтон на 18 август, предаде "Политико" позовавайки се на европейски дипломати.

Съюзниците на Украйна в Европа искат да избегнат повторение на провала от февруари, когато Зеленски и Тръмп публично се скараха по време на среща в Овалния кабинет. Сега те се стремят да предотвратят "капан", който би могъл да разруши "крехкото доверие" между двамата президенти. В тази връзка към срещата ще се присъедини и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който "поддържа близки отношения с Тръмп".