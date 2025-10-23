Лидерите на ЕС са направили първа крачка към използване на замразени руски активи в полза на Украйна

Лидерите на страните членки на ЕС са направили първа крачка към използването на замразени руски активи в полза на Украйна, предадоха Франс прес и ДПА, като се позоваха на няколко европейски дипломатически източника.

Лидерите на страните от ЕС са поискали днес от Европейската комисия да проучи начини за финансиране на Украйна през следващите две години, оставяйки отворена възможността за отпускане на заем, базиран на замразените руски активи, отбелязва Франс прес. Това предложение нарочно е формулирано в много общи термини, за да се отчете силната резервираност на Белгия по този въпрос. То е било прието след няколко часа преговори и ще бъде включено в дневния ред на следващата европейска среща на върха през декември, според същите източници, цитирани от Франс прес.

"ЕС е решен да отговори на неотложните финансови нужди на Украйна за следващите две години, включително подкрепа за военните и отбранителните ѝ усилия", написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща в "Екс", предаде ДПА. "Русия трябва незабавно да прекрати войната", добави той той.

Лидерите на страните от ЕС, събрали се днес в Брюксел, обсъждат планове за предоставяне на Киев до 140 милиарда евро (162 милиарда долара) за финансиране на военните му нужди и други финансови потребности през следващите години. Белгия, където се намират по-голямата част от активите, изрази някои резерви и опасения по този въпрос преди срещата. По искане на Белгия ЕК ще трябва да разработи и други възможни варианти за предоставяне на мащабна финансова подкрепа на Украйна за периода 2026–2027 г., отбелязва ДПА.

Блокът е под нарастващ натиск да предостави допълнителна помощ на Киев, след като подкрепата на САЩ намаля под управлението на президента Доналд Тръмп. ЕС е един от най-големите поддръжници на Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия в страната, като финансовата и военната помощ на блока за Киев възлиза на близо 180 милиарда евро, припомня ДПА.

Много страни от ЕС обаче са изправени пред мрачни икономически перспективи, нарастващ дефицит и тежко дългово бреме, което подтиква към потенциално използване на блокираните държавни активи на Русия.

Според първоначалните планове Русия ще получи парите обратно само ако изплати репарации след края на войната срещу Украйна. В случай че замразените руски средства трябва да бъдат неочаквано освободени, страните от ЕС ще предоставят гаранции.

Досега само лихвите върху замразените средства се използват за подкрепа на Украйна в отбраната ѝ срещу Русия.

В обръщение към лидерите на страните от ЕС по-рано днес украинският президент Володимир Зеленски ги призова да вземат бързо решение за предоставяне на средствата на Киев. "Време е да се предприемат действия по отношение на руските активи", заяви Зеленски. "Призовавам ви за пълна подкрепа", добави той.

Германският канцлер Фридрих Мерц настоява за "съвместно решение" и изрази оптимизъм, че Белгия ще се присъедини към тази инициатива.

Германският бизнес обаче критикува плановете, опасявайки се, че такава стъпка би застрашила замразените от Москва европейски средства. Според бизнеса това би имало скъпоструващи последствия, особено за Германия.

"Германия е инвестирала в Русия като никоя друга страна. Ето защо тя най-много ще изгуби от планираното използване на средствата на руската централна банка за закупуване на оръжие в полза на Украйна", заяви днес пред ДПА Матиас Шеп, председател на Германо-руската търговска камара. Той добави, че активи на обща стойност над 100 милиарда евро (116 милиарда долара) са изложени на риск.

Европейските правителства освен това започнаха дискусии за условията за отпускане на заема.

Някои от тях искат всички пари да бъдат дадени на украинските въоръжени сили, като по-голямата част да бъдат изразходени за европейски оръжия, а други посочиха, че Киев трябва да има възможност да използва част от заема, за да купи американско въоръжение и че парите трябва да могат да бъдат използвани за обща подкрепа на бюджета.

Високопоставен представител от администрацията на украинския президент Володимир Зеленски каза пред Ройтерс, че Киев се нуждае от финансирането до края на годината и че му е необходима автономност на решенията как да го използва.

ЕК предложи компромис, според който по-голямата част от заема да бъде похарчена за украински и европейски оръжия, а за украинския бюджет да отиде малка част, която Киев да може да похарчи за купуване на оръжия извън Европа.

Като следваща стъпка лидерите очакват възлагане на Европейската комисия да представи официално правно предложение.

Белгия, където са замразени повечето руски активи в Европа, днес заяви отново какви са условията ѝ за използването им в помощ на Украйна, като каза, че ако не ѝ бъдат дадени гаранции, ще се противопостави на обсъждането на този въпрос, предаде Франс прес.

"Искам пълно споделяне на риска", каза при пристигането си на срещата белгийският премиер Барт де Вевер, като подчерта, че ако възникне проблем, "последиците не могат да бъдат носени само от Белгия".

"Ако парите трябва да бъдат върнати, (ще е необходимо) всяка страна членка да даде своя принос", така че Белгия да не трябва да носи този риск сама, изтъкна той.

Освен това той поиска отпускането на активи, съхранявани в други страни, които са съюзници на Украйна.

"Знаем, че има огромни суми от руски средства в други страни, които си мълчат по този въпрос", отбеляза белгийският лидер.

"Ако тези три изисквания, които смятам, че са напълно разумни, бъдат изпълнени, тогава можем да продължим напред. В противен случай, ще направя всичко по силите си на европейско ниво, както и на национално ниво, политически и юридически да блокирам това решение", категоричен бе Де Вевер.

Русия окачестви идеята като незаконно заграбване на имущество и предупреди за ответни мерки.