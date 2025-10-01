 Прескочи към основното съдържание
Лидерите от ЕС искат замразените руски активи да се използват назаем от Украйна

Фон дер Лайен, сн. ЕПА/БГНЕС
Официални представители от ЕС призоваха страните членки да подкрепят плана за отпускане на репарационни заеми за Киев на стойност милиарди евро, обезпечени с руски активи, замразени в блока.
 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц предложиха замразените активи на руската централна банка да бъдат използвани, за да бъдат предоставени на Украйна допълнителни заеми на стойност до 140 милиарда евро.
 
"Няма да конфискуваме активите“, каза Фон дер Лайен, след като пристигна за срещата на върха на ЕС в Копенхаген, където инициативата ще бъде обсъдена. „Украйна трябва да плати този заем, ако Русия плати репарации“, посочи тя.
 
По оценки на Европейската комисия средства на Руската централна банка на стойност около 200 милиарда евро са замразени в ЕС в следствие на руската инвазия в Украйна.
 
Голяма част от средствата са в базирания в Брюксел централен депозитар за ценни книжа "Юроклиър“.
 
"Има растящ консенсус сред нас, че не само европейските данъкоплатци трябва да плащат за подкрепата за Украйна, но и че Русия трябва да бъде подведена под отговорност“, каза Фон дер Лайен, цитирана от БТА. 
 
"Основният принцип на международното право е че трябва да си платиш за щетите, които си нанесъл“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в опит да успокои опасенията относно законността на подобен ход, изразени от някои страни членки от съюза.
 
Други страни изразиха опасения относно последиците за Европа като финансов пазар.
 
"Ако не започнеш война срещу друга страна, няма да си изложен на риск“, посочи Калас.
 
"Смятам, че повечето от страните, повечето от хората, повечето от компаниите по света няма да започват войни срещу други страни“, добави тя.

  1. Велика България!
    #20
    Отговор на коментар #9

    Дядо ти Иван, няма да го има на картата, бе чабурашка. Ха-ха!

  2. Bлaдo
    #19

    куршумът, с който ще бъде пръснат черепа на путин, ще бъде купен със ... парите на путин...

  3. dimitargeorgiew
    #18

    Новите евролидери сега са марионетки и испълняват нареждания на Mi6 и САЩ. Европа ще бъде жертвана във война с Русия. Украина е само за разгрявка и САЩ ще си измие ръцете и не очаквайте да ни помогне. Всичко се играе за много пари и световно влияние. Гледайте Боян Чуков и поумнейте поне малко според способностите си..

  4. anton nikolov
    #17

    Назаем или не , давайте ги по - скоро на Украйна, докато не са полетели ракети по вашите градове.

  5. Poro
    #16
    Отговор на коментар #14

    Ся. Обяснявам защо тая работа няма да стане. Както пише и в дописката, тва са активи на централната ръшънска банка. Демек тяхната стойност се гарантира и им се дава " стойност" за харчилък, от ръшъните. Замразен актив, който не можеш да продадеш на борсата и " осребриш" е кух актив, без стойност. Чети бе! Пише - евентуално ако Раша бъде осъдена да плаща репарации, тогаз активите се освобождават, продават и харчат. Андъстен? Раша няма да я осъдят, защото тва значи да съдят и други за " агресия" :)))

  6. Анти Бай Ганьовци
    #15

    Това е ПО-КРАДЛИВО от национализация! На какво основание Акушерката от Брюксел и обратните Стърмър и Макрон ще ЗАГРАБВАТ чужди пари. На времето сенатът казва на ДИКТАТОРА СУЛА, че това е против закона и опита на Рим. Сула отговаря: От този момент ЗАКОНЪТ Е ДРУГ! Нерде Сула, нерде обратните... МАЙ НЯМА РАЗЛИКА...

  7. ПyтлЭр Xyйло
    #14

    Що ли ми се чини, че ще стане тая конфискация, засега благозвучно наричана "репарационни заеми", въпреки съпротивата на банковите мишоци и реването на блатните троляци? Въпрос на екзистенция при наличието на напълно безумните, агресивни кремълски павианЭ на токчета или без. А троляците си ревете, ревете, забавни сте.

  8. dimitargeorgiew
    #13

    абе европата нещо много взе да се ежи ама да не и излезе през носа и г-зъ тая работа.. Те виждат точно до върха на носа си, но не и по-далеч. А гео-политическите реалности за миг може да се обърнат..

  9. Poro
    #12

    Тука работата е малко деликатна, щото осъдят ли Раша да плаща репарации за войната в Украйна, ше треба да осъдят и други предизвикали войни през последните 40 години, изтрепали бая хора и разрушили държави. А?

  10. dabedabe
    #11

    Ако се премахне ветото, колко % ще е квалифицираното мнозинство?

