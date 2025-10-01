Лидерите от ЕС искат замразените руски средства да бъдат използвани за заеми за Украйна

Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
11 коментара
Ако се премахне ветото, колко % ще е квалифицираното мнозинство?
Който се престраши да подпиши този документ го чака среща със Създателя ................
Дядо Иван после ще си вземе всичко от западна европка заедно с лихвите хехеххех
На срещата в Копенхаген днес ЕС ще се спаси от путинския агент Орбан,като премахне правото на вето, и двата вампира Орбан и Фицо вече няма да пречат.
Блатниците също нямат намерение да покрият щетите, които са нанесли, така че какъв е проблемът всъщност, който чупи, купи си е основен принцип.
Как ви заеми? Конфискация и напълно предоставяне на Украйна. Украйна сама трябва да решава как да харчи репарациите от пУтью!
Тези импотентни еVропАдАрасти вече 4 години "искат". Хайде най-после да свършат нещо!
Никой не се интересува от мнението на турските под*ло*ги, като тебя. Европа трябваше отдавна да замрази блатните активи .А България трябва да изгони всички руски подметки и блатни мекерета и да вкара в затвора кремълските продажници.Слава на Украйна!
... също така можем да смятаме, че (с престъпните си активи из банките по света) русия вече! е започнала авансово да плаща репарациите, на които ще е осъдена след поражението си в Украйна... ;-)))
куршумът, с който ще бъде пръснат черепа на путин, ще бъде купен със ... парите на путин...