Лидерите от ЕС искат замразените руски средства да бъдат използвани за заеми за Украйна

11 коментара
Фон дер Лайен, сн. ЕПА/БГНЕС
Официални представители от ЕС призоваха страните членки да подкрепят плана за отпускане на репарационни заеми за Киев на стойност милиарди евро, обезпечени с руски активи, замразени в блока.
 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц предложиха замразените активи на руската централна банка да бъдат използвани, за да бъдат предоставени на Украйна допълнителни заеми на стойност до 140 милиарда евро.
 
"Няма да конфискуваме активите“, каза Фон дер Лайен, след като пристигна за срещата на върха на ЕС в Копенхаген, където инициативата ще бъде обсъдена. „Украйна трябва да плати този заем, ако Русия плати репарации“, посочи тя.
 
По оценки на Европейската комисия средства на Руската централна банка на стойност около 200 милиарда евро са замразени в ЕС в следствие на руската инвазия в Украйна.
 
Голяма част от средствата са в базирания в Брюксел централен депозитар за ценни книжа "Юроклиър“.
 
"Има растящ консенсус сред нас, че не само европейските данъкоплатци трябва да плащат за подкрепата за Украйна, но и че Русия трябва да бъде подведена под отговорност“, каза Фон дер Лайен, цитирана от БТА. 
 
"Основният принцип на международното право е че трябва да си платиш за щетите, които си нанесъл“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в опит да успокои опасенията относно законността на подобен ход, изразени от някои страни членки от съюза.
 
Други страни изразиха опасения относно последиците за Европа като финансов пазар.
 
"Ако не започнеш война срещу друга страна, няма да си изложен на риск“, посочи Калас.
 
"Смятам, че повечето от страните, повечето от хората, повечето от компаниите по света няма да започват войни срещу други страни“, добави тя.

Ключови думи

Кая Калас Фон дер Лайен руски активи
11 коментара

  1. dabedabe
    #11

    Ако се премахне ветото, колко % ще е квалифицираното мнозинство?

  2. Тихомир Томов
    #10

    Който се престраши да подпиши този документ го чака среща със Създателя ................

  3. azovdgd
    #9

    Дядо Иван после ще си вземе всичко от западна европка заедно с лихвите хехеххех

  4. мунчо в затвора!
    #8

    На срещата в Копенхаген днес ЕС ще се спаси от путинския агент Орбан,като премахне правото на вето, и двата вампира Орбан и Фицо вече няма да пречат.

  5. ASSHOW
    #7
    Отговор на коментар #1

    Блатниците също нямат намерение да покрият щетите, които са нанесли, така че какъв е проблемът всъщност, който чупи, купи си е основен принцип.

  6. ABV
    #6

    Как ви заеми? Конфискация и напълно предоставяне на Украйна. Украйна сама трябва да решава как да харчи репарациите от пУтью!

  7. ABV
    #5

    Тези импотентни еVропАдАрасти вече 4 години "искат". Хайде най-после да свършат нещо!

  8. Велика България!
    #4
    Отговор на коментар #1

    Никой не се интересува от мнението на турските под*ло*ги, като тебя. Европа трябваше отдавна да замрази блатните активи .А България трябва да изгони всички руски подметки и блатни мекерета и да вкара в затвора кремълските продажници.Слава на Украйна!

  9. Bлaдo
    #3

    ... също така можем да смятаме, че (с престъпните си активи из банките по света) русия вече! е започнала авансово да плаща репарациите, на които ще е осъдена след поражението си в Украйна... ;-)))

  10. Bлaдo
    #2

    куршумът, с който ще бъде пръснат черепа на путин, ще бъде купен със ... парите на путин...

