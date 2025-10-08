Lidl отчита 29% ръст на износа от български производители за първата половина на годината

Над 60 млн. лв. е износът, реализиран от български производители в европейската търговска мрежа на Lidl за първата половина на 2025 г. Експортният оборот бележи значителен ръст от малко над 29% спрямо същия период на миналата година.

През първите шест месеца на 2025 г. съвместно с Lidl своя продукция са реализирали общо 30 български компании в 28 държави. Най-голям традиционно е експортният оборот, отчетен в съседните на страната ни държави – Румъния със 17,6 млн. лв., следвана от Гърция с оборот от 15 млн. лв. На трето място е Германия, където износът достига 8,9 млн. лв.

"Ръст от над 29% в износа е повече от статистика – това е вот на доверие. Доверие от страна на европейските потребители към качеството на произведеното в България и доверие между нас и нашите партньори – българските производители. Тези резултати ни мотивират да продължим да разширяваме хоризонтите пред българския износ. Успехът ни дава увереност да търсим нови възможности, да включваме нови продукти и да отваряме врати към още пазари за нашите партньори. Заедно доказваме, че българското производство има огромен потенциал за развитие и ние оставаме твърдо ангажирани да го подкрепяме", заяви Драгомир Илиев, управител "Стоково снабдяване" на Лидл България.

През първата половина на 2025 г. настъпват известни размествания в разпределението на най-широко реализираните експортни продукти спрямо същия период на предходната година. На първо място се нарежда слънчогледовото олио на "Клас Олио" ЕАД, следвано от различните разновидности хляб на пловдивския производител "Хебър" ЕАД. На трета позиция по експортен оборот се нарежда "БОРН УИНЪР ГЛОБАЛ" ЕООД – производител на високопротеинови и фитнес храни, с който Лидл България си партнира от втората половина на 2024 г. През първите шест месеца на 2025 г. компанията реализира изключително богат асортимент продукти на румънския пазар, в унисон с тенденцията на пазара и нарастващото търсене на протеинови барчета, десерти, бисквитки и напитки.

Една от най-динамично нарастващите експортни продуктови категории е тази на снаксовете и чипсовете. Производителят на печени пшенични снаксове и брускети "Фикосота Фууд" ЕАД успешно до 11 пазара в Европа и отчита ръст на експортния оборот в мрежата на Lidl от над осем пъти през първата половина на 2025 г. спрямо същия период на миналата година.

Също в категорията на снаксовете и чипсовете се отличава производителят "Оргеник Фууд" ЕООД, който успява да реализира продуктите си в Европа все по-успешно с 9 пъти увеличение на експортния оборот през първата половина на 2025 г. спрямо същия период на предходната година, когато достигат само до пазара в Чехия с царевичен чипс. Днес асортиментът е много по-голям – чипсове от бял и кафяв ориз, царевица, пуканки, ядки, а продуктите се предлагат на 18 европейски пазара.

Все по-големи обеми и оборот се отчитат при шоколираните плодове и ядки на "Виктория нутс" ЕООД, като те са най-изнасяният продукт на огромен пазар като Германия. Оборотът на производителя за първите 6 месеца на 2025 г. нараства над 3 пъти и половина спрямо същия период на 2024 г. Био суровите барчета на "Смарт органик" АД, които се предлагат под собствената марка на Lidl – Alesto, в последните години също трайно държат високи позиции в експорта. През първата половина на 2025 г., освен в България, те се предлагат в магазините на Lidl на още 11 пазара в Европа.

При т.нар. ориенталски продукти ръстът също е значителен. Производителят на традиционния тестен продукт кадаиф "Ем Джей Кейтъринг" ООД успява да увеличи почти двойно експортния си оборот в Европа с Lidl през първите шест месеца на 2025 г. спрямо същия период на миналата година. През финансовата 2024-2025 г., компанията добавя още два пазара, а оборотът на износа с Lidl в Европа нараства близо девет пъти спрямо предходната финансова година.

Продуктите с проверено качество на български производители достигат в почти цяла Европа чрез собствените марки на Lidl, които са добре познати на потребителите в другите европейски държави и затова са успешен инструмент, чрез който българските партньори на Lidl получават многократно по-големи възможности за реализация на своите продукти.