Литовският парламент одобри Инга Ругиниене за нов премиер

Литовският парламент одобри социалния министър Инга Ругиниене за нов премиер, предаде Ройтерс.
Кандидатурата на 44-годишната Ругиниене - представителка на управляващата Социалдемократическа партия на Литва (СДПЛ) - сега трябва да получи зелена светлина от президента, след което през септември ще бъде подложена на второ парламентарно гласуване, този път за утвърждаване на управленската програма на правителството ѝ.
Ругиниене е бивш синдикален лидер и стана министър едва наскоро, през 2024 г. Тя попадна под светлините на прожекторите след изненадващата оставка миналия месец на Гинтаутас Палуцкас заради негови бизнес връзки с компания, притежавана от негова роднина.
Ругиниене обяви, че ще продължи подкрепата за Украйна и ще спази обещанието на правителството на Палуцкас през следващите няколко години Литва да започне да отделя за отбрана по 5 до 6% от брутния си вътрешен продукт.
До встъпването в длъжност на новия кабинет финансовият министър Римантас Шаджус ще изпълнява функциите на служебен премиер.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.