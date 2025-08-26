Литовският парламент одобри Инга Ругиниене за нов премиер

Литовският парламент одобри социалния министър Инга Ругиниене за нов премиер, предаде Ройтерс.

Кандидатурата на 44-годишната Ругиниене - представителка на управляващата Социалдемократическа партия на Литва (СДПЛ) - сега трябва да получи зелена светлина от президента, след което през септември ще бъде подложена на второ парламентарно гласуване, този път за утвърждаване на управленската програма на правителството ѝ.

Ругиниене е бивш синдикален лидер и стана министър едва наскоро, през 2024 г. Тя попадна под светлините на прожекторите след изненадващата оставка миналия месец на Гинтаутас Палуцкас заради негови бизнес връзки с компания, притежавана от негова роднина.

Ругиниене обяви, че ще продължи подкрепата за Украйна и ще спази обещанието на правителството на Палуцкас през следващите няколко години Литва да започне да отделя за отбрана по 5 до 6% от брутния си вътрешен продукт.

До встъпването в длъжност на новия кабинет финансовият министър Римантас Шаджус ще изпълнява функциите на служебен премиер.