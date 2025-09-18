Литва арестува заподозрени за изпращането на колети с взривни устройства

Съдебните органи на Литва разкриха мрежа от лица, за които се предполага, че са планирали и организирали палежи в различни европейски страни, предаде ДПА.
Твърди се, че те са изпратили пакети, съдържащи самоделни взривни устройства чрез куриерски служби до други страни в ЕС и Обединеното кралство по поръчение на руската разузнавателна служба, съобщи снощи Главната прокуратура във Вилнюс.
Лесно запалимите устройства с таймери са били скрити в масажни възглавници и тубички за козметика.
Пратките са изпратени от литовски гражданин на 19 юли 2024 г. Два колета са натоварени в товарен самолет на компанията Ди Ейч Ел (DHL) от Вилнюс за Великобритания, а други два са изпратени в Полша по суша с камиони на компанията Ди Пи Ди (DPD).
Един от пакетите е пламнал в логистичен център на Ди Ейч Ел в германския град Лайпциг, откъдето е трябвало да бъде натоварен за крайната си дестинация. Друг пакет се е взривил на 21 юли в камион на територията на Полша, а трети е експлодирал на 22 юли в склад на Ди Ейч Ел в британския град Бирмингам. Четвъртата пратка не се е възпламенила заради технически дефект, става ясно от изявлението на властите.
Прокуратурата не уточни колко души са арестувани в Литва или в други страни.
По време на разследването е установено, че действията са организирани и координирани от руски граждани с връзки с руските служби за военно разузнаване.
Общо 15 души са заподозрени за организиране и извършване на предполагаемите атаки. За трима от тях е издадена международна заповед за арест, съобщиха властите.
По време на разследването са извършени над 30 претърсвания в Литва, Полша, Латвия и Естония, по време на които са намерени още взривни устройства. Властите подозират, че с тях може да са били планирани още атаки.
Ключови думи
