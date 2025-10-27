Литва затваря безсрочно границите си с Беларус заради хибридни атаки

Министър-председателят на Литва Инга Ругиниене съобщи, че правителството в сряда ще обсъди безсрочно затваряне на границата си с Беларус.

"Днес решихме, че ще предприемем най-строгите мерки, друг начин няма", каза тя. Границата ще остане отворена само за дипломати и граждани на ЕС, напускащи Беларус.

През изминалата седмица литовската гранична полиция четири пъти затвори летището във Вилнюс заради балони, навлизащи във въздушното пространство на страната. Властите на Литва имат подозрения, че с балоните се пренасят контрабандно цигари.

Ругиниере нарече инцидентите с балони "хибридна атака" и съобщи, че правителството ще разисква задействането на чл. 4 от устава на НАТО, който предвижда консултация с членките на Алианса, когато по мнение на една от държавите "е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността".

Литовските власти съобщиха, че балоните са изпратени от контрабандисти, и обвиниха белоруския президент Александър Лукашенко, че не е спрял контрабандата на цигари към ЕС.

Беларуската опозиционната лидерка Светлана Тихановска заяви пред Associated Press, че "това е още един знак, че режимът използва контрабандата като инструмент за хибридна агресия срещу Европа".

В четвъртък Литва съобщи за навлизането на два руски военни самолета във въздушното ѝ пространство, което предизвика реакция от страна на НАТО с оглед последователното нарушаване на въздушното пространство на няколко държави в последните седмици, сред които Полша, Румъния, Латвия и Дания. Русия отрече с твърдението, че е провеждала военно обучение в Калининградска област без да нарушава границите на никоя чужда държава.

Министърът на външните работи на Литва заяви, че извършените нарушения не трябва да се разглеждат като инциденти. Той написа в "X": "Има пресметнати провокации, изработени да дестабилизират, разсеят и тестват решителността на НАТО."