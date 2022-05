Ливърпул поиска разследване на организацията преди финала на Шампионската лига

Ливърпул поиска разследване на лошата организацията преди финала в Шампионската лига. В събота мърсисайдци загубиха от Реал Мадрид с 0:1. Срещата обаче започна с повече от половин час закъснение, а УЕФА обвини "хиляди фенове с фалшиви билети" за закъснението на началото на финалния мач в Шампионска лига на "Стад дьо Франс".

Първоначално от УЕФА заявиха, че закъснението е поради забавяне на влизането на стадиона. Това предизвика бурна реакция от английска страна, като мнозина обясниха, че причината е лоша организация от страна на УЕФА и френските домакините на двубоя. Част от феновете имаха проблеми с влизането си на стадиона, а според очевидни са чакали с часове на вратите. Малка група от привърженици пък пробиха охраната в една от зоните, посочи sportal.bg.

Полицията извън "Стад дьо Франс" използва сълзотворен газ, за да разпръсне привърженици, които се опитаха да прескочат бариерите за сигурност. На кадрите се видяха огромни тълпи от запалянковци на Ливърпул, които очакваха да влязат на стадиона.

Liverpool have called for an investigation into the "unacceptable issues" faced by fans which led to their Champions League final against Real Madrid being delayed.



