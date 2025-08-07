Лизинговите селекции без лихва на А1 продължават със смартчасовници Huawei

Специалните кампании на А1 през август за продажба на устройства на лизинт без оскъпяване продължават с колекция от смартчасовници Huawei https://www.a1.bg/huawei-promo-watches.
Всички модели от сериите Watch 5, FIT 4 Pro, FIT 4 и FIT 3 се предлагат с 0% лихва на лизинг за 24 месеца с план Unlimited. Създадени за активния начин на живот, устройствата комбинират стилен дизайн, усъвършенствани функции за проследяване на здравето и физическата активност и съвместимост с iOS и Android.
Huawei Watch 5 LTE e премиум смартчасовник, който позволява провеждането на разговори, изпращането на съобщения и използването на интернет – без телефон. Моделът впечатлява с издръжлив корпус от титан (за 46 mm) или неръждаема стомана (за 42 mm), AMOLED дисплей със сапфирено стъкло и яркост до 3000 нита. Създаден за движение, часовникът предлага над 100 спортни режима. Освен това, благодарение на иновативната X-TAP технология, Watch 5 съчетава ЕКГ, периферно пулсово оксиметрично измерване и 10-степенен тактилен сензор за бързи и точни показания. Функцията One-tap Health Glance предоставя данни за до 10 здравни показателя за по-малко от минута, а непрекъснатото SpO₂ измерване от върха на пръста е особено полезно през горещите летни дни. Устройството разполага с до 11 дни живот на батерията при стандартна употреба за 46 mm версия и 7 дни за 42 mm, като поддържа бързо безжично зареждане. До 31 август може да закупите Huawei Watch 5 LTE 46 mm на цени от 36,66 лв. и 42 mm на цена от 29,16 лв. на лизинг без оскъпяване за 24 месеца с план Unlimited Ultra от А1.
Huawei FIT 4 Pro и FIT 4 предлагат баланс между дизайн и полезни функции за здравен мониторинг и спорт. И двата модела са с тънък и лек корпус, ярък 1.82-инчов AMOLED дисплей и над 100 тренировъчни режима. Смартчасовниците разпознават автоматично вида на тренировката, а благодарение на вградения двубандов GPS, устройствата проследяват маршрути с изключителна точност. В допълнение, приложението Stay Fit позволява следене на калории и улеснено постигане на здравословните цели. Освен функциите за следене на пулс, сън, кислород в кръвта и стрес – FIT 4 Pro надгражда с разширени възможности за здравен мониторинг – вграден ЕКГ сензор, измерване на телесна температура и анализ на артериална скованост. Дългият живот на батерията (до 10 дни) и разнообразието от цветове ги правят отличен избор за потребителите, които искат стилно и надеждно устройство. Може да вземете Huawei FIT 4 срещу 13,74 лв. на месец за 24 месеца с план Unlimited Ultra и без оскъпяване от А1 до края на август, а FIT 4 Pro – за 21,66 лв.
Huawei FIT 3 е практичен, лек и удобен смартчасовник с алуминиев корпус, 1.82-инчов AMOLED дисплей и над 100 спортни режима. Предлага следене на сърдечен ритъм, SpO₂, сън и стрес и е подходящ както за тренировки, така и за ежедневна употреба, като батерията издържа до 10 дни стандартна употреба. Моделът е достъпен с 0% лихва на лизинг за 24 месеца за 9,12 лв. на месец до края на август.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.