LNG терминалът в Александруполис отново влезе в експлоатация

Спрелият в края на януари тази година терминал за регазицифакация на втечнен газ край гръцкия град Александруполис работи от средата на август на 25 процента, а от 1 октомври, когато започва газовата година, ще бъде натоварен 75 на сто от капацитета му. Това обяви Владимир Малинов, директор на българския газов оператор "Булгартрансгаз", който държи дял от 20 на сто в оператора на съоръжението
То спря да обслужва танкери, след като аварираха всички бустерните помпи няма и четири месеца от въвеждането му в експлоатация и последва продължителен ремонт. От 15 август терминалът работи частично и се натоварва допълнително, за да стигне днес разтоварване на около 125 000 Мвтч дневно, което е 75 процента от капацитета.
През следващите месеци предстои да завърши планът по възстановяване и терминалът да достигне максималния си капацитет от около 166 хил. мегаватчаса на ден.
Първият танкер след повторното влизане в експлоатация на съоръжението ще бъде разтоварен до края на настоящия месец.
Очакванията са сред доставките пред октомври да е и един товар за "Булгаргаз". Дружеството има резервиран капацитет за 1 млрд. куб.м годишно на терминала и в средат ана септември обяви търгове за четири карга – по едно през октомври и декември тази година и за януари и март 2026 г. и За първите два месеца оферти се подаваха до 23 септември, а за средващите – до 3 октомври. Все още дружеството не е обявило кой ще доставя през октомври, макар цената му за месеца да беще вече одобрена от енергийния регулатор и да е ясен миксът.
"През настоящата газова година, която стартира от началото на октомври, България ще може да разчита на доставки от сигурни източници на втечнен природен газ от терминала в Александруполис", коментира Малинов. Според него “възобновяването на търговската дейност на съоръжението ще гарантира както сигурността на доставките за страните от региона, така и диверсификацията чрез достъп до различни надеждни източници като САЩ и други.
"Съоръжението е ключово и за изпълнение на европейските приоритети за енергийна сигурност“, подчерта Владимир Малинов по време на посещението на платформата за съхранение и регазификация. Той припомни, че продължава и реализацията на инфраструктурата по Вертикалния газов коридор на българска територия, който ще позволи преноса на надеждни и непрекъснати доставки втечнен газ за региона.
Я първо кажете от един кубически метър газ колко грама втечнен се получава? Ако знаете де.