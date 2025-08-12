Локализиран е пожарът край сунгурларското село Скала, съобщи БНР.
Фронтът на огъня е над 10 км и гори основно борова гора. 21 екипа на пожарната, горски служители и доброволци са на терен.
Няма опасност за село Скала. Преди ден 50 жители бяха евакурани, но още снощи са се прибрали по домовете си.
Предполага се, че причината за пожара е човешка небрежност - най-вероятно незагасен фас.
Продължава гасенето и на разгорелия се отново пожар в Пирин. Обхванати са близо 100 декара нови територии. На мястото днес се очаква и летателна техника.
Пожар избухна вчера и в района на монтанското село Студено буче, където се запалиха основно сухи треви и храсти. Пламъците достигнаха и борова гора, както и гробищен парк.
"Благодарение на вятъра, който смени посоката си, запазихме къщите и хората", съобщи пред БНР кметът на селото Петър Александров.
