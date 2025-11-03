"Локхийд Мартин" е забавила доставката на купени от Тайван изтребители F-16

Производители от американската компания "Локхийд Мартин" работят извънредно, за да ускорят производството на забавените за доставяне изтребители F-16 за Тайван, съобщи министерството на отбраната на Тайван, цитирано от Ройтерс.

Доставката на американските пикиращи бомби също беше забавена поради проблеми с веригата на доставките, посочват от ведомството.

Тайван, който е изправен пред нарастваща военна заплаха от Пекин, се оплака от неколкократни забавяния в доставките на оръжие от САЩ, който представлява най-важния международен партньор и доставчик на оръжие на Тайпей.

В доклад пред депутати, министерството на отбраната на Тайван отбелязва, че доставката на всичките 66 изтребители F-16Ви е била отложена заради прекъсвания и премествания на производствената линия. Първоначално изтребителите е трябвало да бъдат доставени до края на 2026 г. За да се намали забавянето, производителите работят на две смени от 20 часа за ускоряване на производството, като Тайван ще продължи да наблюдава напредъка му, за да гарантира спазването на договорните задължения.

"Локхийд Мартин" не коментира случая пред журналисти.

Министерството съобщи също за забавяния в доставката на друга оръжейна система, а именно бомбите с пикиращо движение на компанията Рейтиън "АГМ-154", които са на стойност 4,44 млрд долара. Те е трябвало да бъдат доставени до края на 2026 г., но вече се очаква да бъдат предоставени в края на 2027-2028 г. отново поради проблеми с производствените вериги.

"Всяка поръчка за доставка на оръжие се контролира посредством различни срещи между Тайван и САЩ. Сроковете за плащане се коригират в зависимост от напредъка на производството, за да се избегнат преждевременни плащания преди действителната доставка на военното оборудване", уточнява министерството на отбраната.

България закупи от САЩ и "Локхийд Мартин" 16 изтребители F-16, като до края на годината се очаква да бъдат доставени всичките осем машини по първия договори.