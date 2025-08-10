"Лукойл" е осигурил биоетанол, обещава да нормализира доставките на бензин

Липсата на бензин по някои бензиностанции се дължи на недостиг на биоетанол, чието наличие в бензина трябва да е 10 процента, но "Лукойл" вече бил осигурил внос на добавката и доставките ще се нормализиран, обясниха от бургаската рафинерия пред Mediapool.
Компанията уверява, че има достатъчно произведени количества бензин, но има проблем с биоетанола, без който не може да пуска на пазара горивото. Това обаче е проблем не само в България, но и в Източна Европа, а с коро може да засегне и Централна.
Причината е недостатъчното производство на биоетанол, заради слабата руколта и по-лошото качество на царевица, което в известна степен не отговаря на техническите изисквания на заводите. Рафинериите, които произвеждат добавката в Европа, и без това са малко, а сега са намалили количествата и европейският пазар разчита на вноса на биоетанол от Украйна. Тя на свой ред е въвела квоти за износа, а в допълнение един от тамошните производители извършил фалшификация на сертификатите си и това накарало Еврокомисията да предприеме проверки. Също така единиат от двамата производители на биоетанол в България спрял работа, обясниха от "Лукойл".
Производителят на горива уверява, че пробемът с доставките е само при някои обекти в страната и става въпрос за забавяне, а не за неизпълнение. Дружеството вече било успяло да осигури добавката и очаква влаковете, като смята, че скоро нещата на пазара ще се нормализират.
