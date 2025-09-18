"Лукойл Нефтохим" отново е на огромна загуба – 213 млн. лв.

След три години на печалби руската петролна рафинерия "Лукойл Нефтохим" отново се върна на отрицателна територия, като отчете огромна загуба за 2024 г. - 213 млн. лв. Това става ясно от обявения в четвъртък в Търговския регистър годишен финансов отчет на компанията за миналата година.

Според финансиста и бивш депутат от ПП-ДБ Владислав Панев, който пръв алармира за данните, те означават, че компанията получава много повече от държавата, отколкото плаща, което може да се интерпретира и като косвено финансиране от бюджета на войната в Украйна. "Лукойл Нефтохим" отново не плаща данъци, защото за 2024 г. е реализирал загуба от 213 млн. лева... За поредна година руското дружество получава повече от държавата, отколкото дава. Всъщност нищо не дава. Време е някой депутат да се сети да внесе промяна при компенсирането на небитовите потребители на ток, за да не се стига до това, че цялата държава единодушно спонсорира войната на Путин в Украйна. Защото в момента е точно така и е скандално", коментира във фейсбук профила си Панев.

От години стои въпросът с плащаните от "Лукойл Нефтохим" данъци у нас. В миналото имаше години, в които НАП признаваше за данъчни цели огромните загуби, декларирани от "Лукойл". След поредица от политически скандали по темата в края на мандата на третия кабинет на ГЕРБ бившият финансов министър Владислав Горанов обяви, че "НАП гради капацитет по темата за трансферното ценообразуване, така че да не се допуска изнасянето на печалби извън страната". В резултат НАП затегна подхода си по отношение на трансферното ценообразуване и финансовия резултат на "Лукойл".

Отново на загуба



Особено тежко беше положението през 2020 г., когато компанията отчете огромна загуба от 509 млн. лв. В резултат от новия подход, в отчета си за 2020 г. "Лукойл Нефтохим" декларира, че започва да работи по нов бизнес модел, при който ще работи на печалба и в един момент (след като се амортизират загубите) ще започне реално да внася корпоративен данък.

Периодът на печалбите обаче не изтрая дълго – само три години. За 2021 г. компанията декларира положителен резултат от 67 млн. лв., за 2022 г. - 129 млн. лв., а за 2023 г. - 203 млн. лв. През 2024 г. тя отново се връща на загуба, но това съвпада и с въведените ограничения за руския петрол.

Източник: ГФО на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД за 2024 г.

В отчета се твърди, че именно ограничителните мерки заради войната в Украйна са основните причини за сериозното влошаване на финансовия резултат през миналата година. От 1 януари 2024 г. дружеството "Лукойл Нефтохим" твърди, че напълно е прекратило доставките на нефт от Руската федерация и е преминало към "неруски, значително по-скъпи сортове нефт", пише в отчета. От друга страна се появиха сигнали, че ЕС се кани да санкционира руския "Лукойл" заради изграждането на "сенчест флот", чрез който се заобикалят петролните санкции. "Друг съществен фактор (за загубата за 2024 г., б. р.) е снижението на маржа от преработката в Европа вследствие влошаване на геополитическата обстановка в регионите на добив и транспорт на нефт (в това число: Червено море, Аденския пролив, Либия и др.), допълнен със значително увеличаване на вноса в европейските страни на големи количества автомобилен бензин и дизелово гориво от Китай, Азия и Близкия Изток", пише още в отчета.

В резултат от мерките още в края на 2023 г. руската централа на "Лукойл" обяви, че ще преразгледа стратегията си за бизнеса си в България и че една от опциите е продажбата на рафинерията. Стигна се и до шортлист с кандидати, с които се водеха преговори за подобряване на офертите, но в последно време няма никакъв напредък в процедурата по продажбата, като според запознати причините са политически и са извън България.

Данъчната сага с "Лукойл"

В отчетите на "Лукойл Нефтохим" всяка година се описват ежегодните ревизии на компанията, правени от НАП, като обичайно компанията ги обжалва. През миналата година например е направена ревизия за данък печалба за 2021 г., като финансовият резултат не е коригиран в посока повишение, но данъчните власти не са признали правото на дружеството да си приспада загубите от предходни години.

Миналата година е приключила и ревизия за 2019 и 2020 г., като за двете година има корекция към увеличаване на дължимия данък печалба, което според "Лукойл" се дължи на "съществена промяна на подхода на данъчните органи към анализа на трансферни цени и в частност – в подбора на съпоставими дружества, в сравнение с този, прилаган при предходни ревизии". "Лукойл" коментира още, че това е "едностранна и необоснована промяна в подхода на данъчните органи при прилагане на принципите на независимите пазарни отношения за 2019 – 2020 г., в сравнение с предходни ревизирани периоди". Дружеството е обжалвало ревизията и е стартирало процедура за взаимно споразумение по данъчната спогодба между България и Швейцария (във връзка с формалния швейцарски собственик на компанията "Литаско").

Компанията обжалва също ревизиите за периода 2016 - 2018 г., както и за 2022 г.

По програмата за компенсациите за тока "Лукойл Нефтохим" е получил от българския държавен бюджет през 2024 г. 23 млн. лв. В същото време рафинерията е направила вноска във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" от 70 млн. лв. за 2023 г. и 51 млн. лв. за 2024 г., става ясно още от финансовия отчет.

Компанията първоначално не искаше да плати цялата сума за 2023 г. и се канеше да си търси правата в съда, но в крайна сметка преведе цялата вноска, поискана от икономическото министерство.