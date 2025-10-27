"Лукойл" обяви, че разпродава активите си в чужбина заради санкциите на САЩ

Руският гигант "Лукойл" обяви привечер в понеделник, че започва разпродажба на активите в чужбина. Решението на компанията идва седмица след като САЩ санкционираха най-големите руски компании "Лукойл" и "Роснефт" и техни дъщерни дружества.

"Лукойл" съобщава, че поради въвеждането на ограничителни мерки срещу компанията и нейните дъщерни дружества от страна на някои държави, компанията обявява намерението си да продаде своите международни активи, гласи официалното съобщение, публикувано на сайта на дружеството.

В него се уточнява, че вече е започнало разглеждането на оферти от потенциални купувачи.

"Продажбата на активите се извършва в рамките на лиценз за прекратяване на дейността", издаден от OFAC. При необходимост Компанията възнамерява да подаде заявление за удължаване на лиценза, за да осигури непрекъснатост на операциите на своите международни активи", се добавя в съобщението.

В България сред активите е рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас", която е най-голямата на Балканите и мрежа от 200 бензиностанции, а също и складове и инфраструктура.

Преди броени дни НС прие поправки, според които сделка за активите на "Лукойл" в България може да има само след одобрение от ДАНС и решение на МС.

Този месец The Wall Street Journal съобщи, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разговарял през пролетта с Доналд Тръмп-младши, син на американския президент, за продажба на дял от “Турски поток” и за олекотяване на санкциите "Магнитски". Това се е случило през април по време на визитата на Доналд Тръмп-младши в София, на която бе забелязан и Борисов. Сред санкционираните в България по глобалния акт са лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който подкрепя правителството, бившият финансов министър на ГЕРБ Владислав Горанов, бизнесменът Васил Божков и др.

Изданието тогава посочва, че властите в България търсят купувач и за "Лукойл Нефтохим".

По-късно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призна, че е разговарял с Тръмп-младши за “Турски поток” и за санкциите по “Магнитски” на Владислав Горанов, но отрече да е говорил за продажбата на “Лукойл” и за Пеевски.