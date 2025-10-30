Руският енергиен гигант "Лукойл" съобщи, че е получил оферта от "Gunvor Group" Ltd. за закупуване на "LUKOIL International" GmbH (100% дъщерно дружество, което притежава международните активи на компанията).
Санкционираната от САЩ руска компания е приела предложението и се е съгласила да не преговаря с други потенциални купувачи, се казва в съобщението на "Лукойл". Цената на сделката не е посочена.
Новината идва след като САЩ наложи санкции срещу двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл". Междувременно Европейският парламент одобри предложението на ЕК за забрана за внос на руски втечнен природен газ от януари 2026 г. Санкциите засягат и подразделенията на енергийния гигант в България.
Основните условия на сделката са били предварително договорени между "Лукойл" и "Gunvor Group". Продажбата на активите се осъществява в рамките на така наречения OFAC "wind down" лиценз, който позволява ограничено време за приключване на текущите международни операции преди влизането в сила на санкциите.
"Сключването на обвързващото споразумение за сделката е свързано с предварителни условия, включително получаване на разрешение от OFAC от страна на купувача, както и всички други приложими лицензии, разрешения и други оторизации в други приложими юрисдикции. Ако е необходимо, страните планират да подадат заявление за удължаване на съществуващата лицензия от OFAC и всички допълнителни лицензии, за да се гарантира непрекъснатото функциониране на международните активи и банковото им обслужване за периода до приключването на сделката", се казва в съобщението на "Лукойл".
Кои са Gunvоr Grоuр
"Gunvоr Grоuр" Ltd e мнoгoнaциoнaлнa ĸoмпaния зa тъpгoвия c eнepгийни cypoвини, peгиcтpиpaнa в Kипъp, c ocнoвeн тъpгoвcĸи oфиc в Жeнeвa, Швeйцapия.
"Gunvоr" имa тъpгoвcĸи oфиcи в Cингaпyp, Xюcтън, Cтaмфopд, Лoндoн, Kaлгapи и Дyбaй, ĸaĸтo и мpeжa oт пpeдcтaвитeлcтвa пo цeлия cвят. Koмпaниятa paбoти в oблacттa нa тъpгoвиятa, тpaнcпopтa, cъxpaнeниeтo и oптимизaциятa нa пeтpoлни и дpyги eнepгийни пpoдyĸти, ĸaĸтo и имa инвecтиции в пeтpoлни тepминaли и пpиcтaнищни cъopъжeния.
Oпepaциитe нa ĸoмпaниятa ce cъcтoят в ocигypявaнeтo нa cypoв пeтpoл и пeтpoлни пpoдyĸти нaгope пo вepигaтa и дocтaвянeтo им нa пaзapa чpeз тpъбoпpoвoди и тaнĸepи.
"Gunvоr" имa oтдeлнo дpyжecтвo - "Nуеrа", cъздaдeнo пpeз 2021 г. c цeл инвecтиpaнe във възoбнoвяeми eнepгийни изтoчници. Koмпaниятa, ĸoятo e ocнoвaнa пpeз 2000 г., e чeтвъpтият пo гoлeминa тъpгoвeц нa cypoв пeтpoл в cвeтa cлeд "Glеnсоrе", "Vіtоl" и "Тrаfіgurа".
Днec "Gunvоr" дoбивa пo-гoлямaтa чacт oт cypoвия cи пeтpoл oт Ceвepнa и Южнa Aмepиĸa. Tя тъpгyвa cъщo тaĸa c aфpиĸaнcĸи, aзиaтcĸи и южнoaмepиĸaнcĸи пeтpoлни пpoдyĸти и e aĸтивнa нa вcичĸи ĸoнтинeнти.
Koмпaниятa e cпpялa дa тъpгyвa c pycĸи cypoв пeтpoл и cĸлючвa cдeлĸи caмo c "мнoгo мaлĸи oбeми pycĸи пeтpoлни пpoдyĸти, няĸoлĸo дeceтĸи xиляди тoнa", ĸoитo ca cъoбpaзeни c мeждyнapoднитe иĸoнoмичecĸи caнĸции, се казва в публикация на сайта на компанията.
Дългата ръка на Путин
До 2014 г. акции в "Gunvоr Grоuр" Ltd имаше руският милиардер Генадий Тимченко, който е близък до руския президент Владимир Путин. Тимченко е сочен за основател на международния търговец на суровини.
През 2014 г. Генайдий Тимченко беше включен в американски списък с лица, подложени на замразяване на авоари и визови забрани, след като Русия присъедини Крим през март. Това беше причината той да продаде 44% от акциите си в петролния трейдър "Gunvor" на своя партньор Торберн Торнквист ден преди въвеждането на санкциите. В момента Торнквист е изпълнителен директор и основен акционер в "Gunvоr Grоuр".
Малко след това Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че подпомага разследването, което проверява как "Gunvor Group" купувала петрол от руската държавна компания "Роснефт" и го продава на трети страни.
Общ преглед на Gunvor Group Основана: 1997 Регистрация: Никозия, Кипър Седалище: Амстердам (Холандия), Женева (Швейцария), Сингапур Брой служители: около 1780 в целия свят Оборот: около 127 милиарда щатски долара (към 2023 г.) Правна форма: Besloten Vennootschap (B.V.)
Gunvor е известна не само с ролята си в глобалната търговия с енергия, но и с някои противоречия и геополитически връзки, които са поставили компанията в центъра на вниманието на медиите и властите. Ето някои от най-важните аспекти:
Политически и правни противоречия
Връзки с Русия: Gunvor е основана с тесни връзки с руски петролни компании. Един от съоснователите, Геннадий Тимченко, се счита за доверен човек на Владимир Путин. През 2014 г. Тимченко беше санкциониран от САЩ, след което продаде дяловете …
си в Gunvor.
Санкции от САЩ: Правителството на САЩ твърдеше, че Путин може да има достъп до инвестициите на Gunvor. Въпреки че Gunvor опроверга това, компанията беше под специално наблюдение за известно време.
Обвинения в корупция: Gunvor беше обект на разследвания за корупция и пране на пари в няколко държави. В Швейцария компанията плати глоба в размер на 94 милиона долара през 2023 г. във връзка с обвинения в подкуп в Република Конго.
Геополитическа роля
Gunvor оперира в една изключително чувствителна област: международната търговия с петрол. Компанията развива дейност в региони, които са политически нестабилни или подложени на санкции.
Фирмата се стреми да диверсифицира дейността си и да се откъсне от руските източници, особено след налагането на санкции срещу Русия през 2014 г. и още повече след войната в Украйна през 2022 г.
Стратегическа ориентация
Gunvor инвестира все повече в зелена енергия и устойчива инфраструктура, за да се позиционира като модерен търговец на енергия.
Въпреки скандалите, Gunvor остава централен играч в глобалната търговия със суровини – с мрежа, която се простира от Европа през Азия до Африка.
Няма да стане така. В "Гунвор" няма руска собственост. Собственикът и основател заклейми руската инвазия през 2022. -- Руският петрол засега остава на пазара, но част от него вече ще се продава и доставя от посредници като "Гунвор", вместо от компании, контролирани от Русия. Така се намалява маржина на печалба на Русия от всеки барел петрол. -- Последващи санкции от САЩ може да извадят част от руския петрол от пазара -- това според мен е възможно, тъй като има свръхпредлагане на петрол и пазара може да понесе премахване на 1-2 млн. руски барела. Но САЩ вероятно действат постепенно, за да се намали ефекта върху цената.
Имам неприятното предчувствие,че след няколко не толкова сложни и усукани врътки Лукойл ще остане руска собственост...