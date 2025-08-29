Лятното настъпление на руснаците достигна Днепропетровската област на Украйна

Руската армия продължава лятното си настъпление в Украйна, като постепенно превзема малки населени места и ограничава пространството за маневри на украинските войски.

На украинската армия досега ѝ се отдаваше успешно да отблъсква атаките на големи механизирани формирования благодарение на постоянния въздушен контрол над бойното поле и масовото използване на ударни дронове от предните линии. Но адаптация към руската тактика на атаки с малки пехотни и разузнавателни групи, които често проникват през разредените отбранителни редици, продължава да бъде трудна за украинците, съобщава руската секция на Би Би Си в обзор по темата.

На много участъци украинските сили не могат да си позволят плътна линия на отбрана, наситена с пехота, тъй като подобни позиции в откритите полета са лесна цел. От това се възползват руските части, които заобикалят украинските укрепления, проникват в тила и натрупват сили за нови удари.

Най-тежка остава ситуацията около Покровск, както и на Лиманското направление и в Харковска област в района на Купянск.

В сряда украинският Генерален щаб потвърди, че руски войски са навлезли на територията на Днепропетровска област. По данни на щаба сраженията се водят край селата Запорожское и Новогеоргиевка. Според официалната информация тези населени места все още не са окупирани, а Силите за отбрана на Украйна са спрели руското настъпление.

Картите на Американския институт за изследване на войната (ISW) и украинския аналитичен портал DeepState показват, че руската армия контролира малък участък от юга на Днепропетровска област, между Донецк и Запорожие. Там действа групировката "Восток", чиято цел е овладяване на остатъците от Донецка област югозападно от Покровск и създаване на условия за по-нататъшно настъпление към Запорожие, заобикаляйки украинските укрепени райони по линията Степногорск–Орехов–Гуляйполе от север.

През последните седмици темпът на руското настъпление в този сектор е по-висок от всички други. Войските насочиха атаките си от Новопавловка на юг и продължават напред в 30-километров участък от Зелений Гай до Темировка, в посока Новомихайловка и Покровское. На места руснаците са успявали да завземат по 5–7 кв. км на ден — много по мащабите на тази война.

По-голяма опасност за украинското командване представлява не толкова самото навлизане на руски части в административните граници на Днепропетровска област, колкото необходимостта да се стабилизира цялата фронтова линия западно от Донецк. В противен случай нараства натискът върху украинските съединения в района на Гуляйполе и върху тяхната логистика.

Групировката "Восток" е получила сериозни подкрепления и очевидно разчита да развие успеха си, действайки по принципа "където е най-слабо, там се къса". За военните на терен административната принадлежност на поредното село или горски масив няма значение.

Според съобщения от района украински резерви са успели временно да спрат руското настъпление на южния издатък на Днепропетровска област. Но решението на този локален проблем не премахва трудностите на украинската армия по южнодонецкото направление и другаде.

Купянск

Украинските сили не успяха да ликвидират руския плацдарм на западния бряг на река Оскол. Той се разшири дотолкова, че руските войски вече са на подстъпите към Купянск от север и заплашват да прекъснат основната снабдителна артерия на града на запад.

Военният анализатор от групата "Информационно съпротивление" Константин Машовец твърди, че подразделения на 6-а общовойскова армия заобикалят Купянск и според него са "близо до изпълнението на следващата задача — прекъсването на пътя за Чугуев".

По думите му скоро боевете ще се водят в самия град.

Някои руски блогъри вече твърдят, че сраженията са започнали в Купянск, но от ISW не откриват потвърждение. По техни данни през 27 и 28 август руснаците са атакували в района на Купянск, при Соболовка, Голубовка, Колодезное и Каменка.

Предизвикателство пред настъплението остава река Оскол. Според местни източници, заради украински удари руските части не могат да прехвърлят тежка техника и мототранспорт и преминават нощем пеша през плитчините, на групи до 20 души.

Лиман, Северск, Часов Яр

Руските войски засилват атаките и източно, и северно от Лиман — ключов опорен пункт за украинската отбрана в Северското направление. На геолокирани кадри от 28 август се виждат руски военнослужещи, които издигат флаг край Новомихайловка, северно от Лиман. Според ISW на 27–28 август атаките са били от пет направления: север, северозапад, североизток, изток и югоизток, включително при Ямпол и Серебрянската гора.

Руската армия атакува и към Северск, опитвайки се да заобиколи града от фланговете, но през последните два дни няма потвърдено придвижване.

Тревожна остава и обстановката при Константиновка, където руски части атакуват от няколко посоки — от Часов Яр, Торецк, Щербиновка, Яблоновка и Александро-Калиново. Засега няма потвърден напредък, но общата ситуация се влошава за украинските сили.

Покровск

Руската офанзива северно от Покровск към Доброполие е забуксувала, като в района се водят ожесточени боеве. В същото време Москва не се отказва от намерението да обкръжи Покровск и Мирноград, атакувайки от север и югозапад, за да отреже главния път към Павлоград. Според съобщения руски диверсионно-разузнавателни групи вече са навлезли в село Зверовое и проникват в покрайнините на Покровск.

Руснаците обаче все още не разполагат с достатъчно сили за пълномащабен щурм, тъй като трябва да удържат вече завзетите позиции. От друга страна, и за украинската армия няма признаци, че е способна да обърне хода на боевете — тя е принудена постоянно да хвърля резерви на най-горещите участъци от фронта.