Любен Дилов-син мечтае за здрав полицейски бой

Депутатът от ГЕРБ Любен Дилов – син мечтае за връщане на "правото" на полицията да "бие здраво" и обява готовност да направи законодателни предложения от загриженост към хората.

Не е ясно дали позицията на депутата е съгласувана с лидера на партията Бойко Борисов, който отдавна се оплаква от полицейско насилие, защото му били сложили пранги при ареста в Банкя

“И аз, миролюбив човек като цяло, вече си мечтая за връщане на правото на полицията да бие. Ама така, здраво да бие. Както бие в Германия, в Белгия и във Франция. И го правя не от някаква носталгия по народната милиция, която често ме е побивала на младини или пък от кръвожадност. Правя го от загриженост за вас“, пише Любен Дилов син.

Популярен лозунг от времето на тоталитарния режим, пресъздадено с Gemini

Депутатът от ГЕРБ уточнява, че това обръщение е към онези, които сега се упражняват в плюене по полицията. Дилов не отчита факта, че ако се приеме специален закон за правото на полицията да бие, очевидно, той ще е приложим за всеки.

Дилов – син отива още по-далеч и казва, че би се чувствал "весел и лек", ако го набият и него.

“Даже се оглеждам за подходяща законодателна инициатива. Мечтая за един пердах като в Гърция, например. Няма значение кого - дори мен да ме набият, пак ще ми стане весело и леко на душата. Ще си кажа: я, щом полицията започна да налага, май някаква държава започна да се възвръща”, казва Дилов – син.

Според него мнозинството от българите също търсят държавата, па била тя и недемократична.

“...мнозинството от българите вече също търсят държава. Каквато и да е, може и недемократична. Търсят държава, в която полицията бие хулиганите, а не обратното. Може и несправедливо да е набит някой, но като цяло това да е тенденцията. Опасявам се, че не го разбирате”, казва Дилов – син.

Накрая позицията на Дилов завършва така: Или както казва една стара поговорка: докато Бог не го зашлеви, селянинът няма да се прекръсти”.

Позицията на депутата на ГЕРБ е харесана лично от вътрешния министър Даниел Митов.

Коментарът на депутата от ГЕРБ е по повод уличния сблъсък в Русе, който изпрати в болница шефа на местната полиция, а четирима младежи бяха вкарани в ареста.

Партия ГЕРБ и министър Митов се качиха на амбразурата да громят защитниците на насилието, каквито няма, опитвайки се да заглушат общественото недоволство от оплитането на полицията в лъжите за инцидента.

Постингът във Фейсбук на Любен Дилов – син издава доста къса памет около дългата историята на полицейското насилие в България.

Историята помни как полицаи убиха Ангел Димитров – Чората през 2005 година при операция "Респект". Смисълът на тази операция, инициирана от Румен Петков, бе долу-горе сходен с мечтата на Дилов - син. Тогава полицията показа, че може да бие.

После България бе осъдена за смъртта на Чакъра, който бе пометен с гранатомет в акция, ръководена от Бойко Борисов като главен секретар на МВР.

Имаше оставки в полицията при опита за насилствено смазване на протестите срещу правителството на Бойко Борисов и тогавашния главен прокурор Иван Гешев. Бяха смазани от бой протестиращи, журналисти, а полицаи се гавреха, снимайки гърдите на оковани момичета зад колоните на Минирския съвет.

Преди две години имаше множество свидетелства за непредизвикани брутални полицейски побоища срещу случайни минувачи при протестите срещу тогавашния шеф на БФС Борислав Михайлов.