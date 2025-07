Любимецът на Тарантино си отиде: Актьорът Майкъл Медсън почина на 67 години

Холивудският актьор Майкъл Медсън е починал, съобщиха световните агенции. Той е бил открит в дома си в Малибу в четвъртък. Първоначалната версия за смъртта му е сърдечен арест.

Медсън бе на 67. Той е известен с ролите си във филми на режисьора Кунетин Тарантино. Участвал е в "Reservoir Dogs", "Kill Bill: Vol. 2", "The Hateful Eight" и "Once Upon a Time in Hollywood" редом с актьори като Леонардо ди Каприо и Брад Пит. Работил е също с Джони Деп и Ал Пачино (Donnie Brasco), участвал е и в един от филмите за "Бонд".

Медсън имаше и множество роли в телевизията. Кариерата му започва през 1983 г.

Сътрудничеството му с Тарантино започва през 1992 г. През годините Медсън демонстрира, че може да влиза в образи както на положителни, така и на отрицателни герои. Талантът и харизмата му го превърнаха в любимец на публиката.

Женил се е три пъти, баща е на четири деца. Арестуван е два пъти по различни обвинения.

През последните Медсън се занимаваше и с озвучаване на видеоигри.