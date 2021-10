Любомир Аламанов е номиниран за световна награда за комуникации

Любомир Аламанов

Любомир Аламанов, управляващ партньор на SiteMedia Consultancy, е номиниран за една от престижните световни награди за комуникации - Platinum PR Awards, съобщава SiteMedia Consultancy.

Аламанов е номиниран в категориите "PR Professional of the Year" и "PR Team Leader of the Year".

Той е единственият представител от Европа, достигал до финала на авторитетните награди.

Агенция SiteMedia Consultancy е номинирана за Агенция на годината в категорията за малки агенции.