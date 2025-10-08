Мачове от европейското по волейбол може да са в София, а не във Варна

София може да е домакин на част от мачовете от Европейското първенство по волейбол през 2026 г. В четвъртък Столичният общински съвет трябва да гласува доклад за отпускането на 500 000 лева на федерацията по волейбол.

Парите трябва да се използват за организиране на българската част от домакинството на първенството и така срещите да бъдат преместени от Варна, където първоначално беше обявено, че ще са, в Арена "София" в столицата.

Турнирът ще се проведе между 10 и 26 септември 2026 г. Домакини освен България са ФИнландия, Румъния и Италия. В Италия ще е финалната фаза на първенството след изиграването на мачовете в групите.

В България ще се играят мачовете от групата на националния отбор. Българският тим ще се изправи срещу Северна Македония, европейският първенец Полша, Португалия, Украйна и Израел. Жребият за групите беше изтеглен след края на Световното първенство по волейбол във Филипините, където българите завоюваха сребърните медали. Още тогава председателят на волейболната федерация Любо Ганев заяви, че е възможно мачовете от европейското да се преместят от Варна в София, защото залата в столицата има по-голям капацитет, подобен на съоръженията, в които ще се играят мачовете в другите държави.

Средствата от общинския бюджет ще бъдат отпуснати на два транша. Авансово федерацията ще получи 30 на сто след подписването на споразумение с общината. Останалите средства ще бъдат отпуснати след края на първенството. Те ще са от бюджета на общинското предприятие "Туризъм".

Срещу финансирането общината ще получи реклама по време на първенството. Освен това то съвпада с Деня на София - 17 септември 2026 г.