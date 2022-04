Мадоната от киевското метро: Как снимка на жена с бебе стана икона в храм в Неапол

В първите дни на руската инвазия в Украйна, снимка на жена, която кърми детето си на една от платформите на метрото, обиколи социалните мрежи и световните медии. Снимката не само се разпространи вирусно, но вдъхнови и икона, която в момента е поставена в една от църквите в Неапол.

Жената с младенеца в метрото е киевчанката Татяна Близняк с дъщеричката си Маричка, която в момента, когато е правена снимката, току що е навършила два месеца.

На 25 февруари Татяна, мъжът ѝ Михаил, дъщеря им и кучето Фиби се спускат да търсят убежище в метрото, когато в Киев започва въздушна тревога.

Снимката на Татяна, която кърми бебето си облегната на хладната мраморна стена на метростанцията, е направена от унгарския журналист от изданието Teleks Андраш Фелдеш. Той публикува снимката в своя Инстаграм и тя моментално става вирусна.

Илюстраторката Марина Соломенникова от Днепър вижда снимката на Татяна, преглеждайки новините.

"Целият пъзел на всичко видяно и чуто веднага се подреди в главата ми – тази жена с детето еше символ на всички украински майки, които трябваше да се укриват от руските оръжия в бомбоубежища", разказва Марина, цитирана от Би Би Си.

