Магарешки кашкавал и други истории

В подножието на Стара планина, в сливенското село Селиминово, се намира една от най-големите ферми за магарета в Европа. Създадена през 2015 г. от семейство Кючукови, ферма "Магарешко мляко" отглежда около 500 животни на свободна паша в обширни ливади и гори.
Тя е първата в България, която предлага сирене, кашкавал и кисели напитки, произведени изцяло от 100% магарешко мляко – продукт с доказани ползи за здравето. Млякото, богато на витамини и естествени хранителни вещества, се използва и в съвместни изследвания с болницата "Хаджи Димитър" в Сливен, където се разработва хранителна добавка с потенциално приложение при редица заболявания.
"Идеята за фермата се роди случайно, защото бяхме чули за ползите за здравето от магарешкото мляко. Никой от нас преди това не се е занимавал с отглеждане на магарета, но имахме опит с отглеждането на коне и други домашни животни и затова решихме да опитаме. Засега продаваме само магарешко мляко, но сме произвели сирене и кашкавал, които може да ни помогнат да се наложим в чужбина", разказва Иван Кючуков, собственик на фермата.
Семейният бизнес се управлява от баща и син – Иван и Марчело Кючукови – които заедно с един нает работник се грижат за стадото. За да ограничат оперативните разходи, използват електрически пастири, а през топлите месеци животните се отглеждат изцяло на свободна паша, "взимат си всичко от природата", както казва собственикът. Зимата обаче налага допълнително усилие – осигуряване на храна, подслон и ветеринарни грижи.
"Трудно се отглеждат близо 500 магарета, особено ако започнеш от нулата. Като опознаеш животните, е лесно. Първоначално ни трябваше много време, за да изучим всички особености. Това е много специфичен продукт – специфично се дои и се дезинфекцират виметата на майките. Но вече сме професионалисти", допълва Кючуков.
Компанията, която стои зад фермата, е регистрирана под името "Мар-Ив 2016" – съчетание от имената на Иван и Марчело. Магарешкото мляко се продава в прясна и лиофилизирана форма, като цената за литър достига 75 лева – стойност, обоснована с изключително ниския добив: между 0.5 и 1.5 литра дневно от едно животно.
"Променливостта на добива се дължи на много фактори, като индивидуална млечност, управление на репродукцията и др., в допълнение към управлението на доенето", обяснява стопанинът.
Снимка: Личен архив
Въпреки високата цена, поръчки не липсват – търсене има от клиенти в цялата страна, а надеждите на Кючукови са насочени към излаз на външни пазари.
Преодолени предизвикателства
Началото на ферма "Магарешко мляко" не включва нито институционална подкрепа, нито гаранции за успех – само лични средства, труд и упоритост.
Баща и син Кючукови започват от нулата, без предишен опит в отглеждането на магарета и без външно финансиране. Въпреки това днес управляват едно от най-големите стада в Европа. Първите години са белязани от натрупване на практически знания: "Първоначално ни трябваше много време, за да изучим всички особености. Това е много специфичен продукт – специфично се дои и се дезинфекцират виметата на майките", разказва Иван Кючуков.
Суровите зими са едно от най-големите предизвикателства. Докато през топлите месеци животните се хранят от природата, зимата налага значителни усилия по осигуряване на фураж, подслон и медицински грижи. Всичко това се прави без кредити, като компанията управлява разходите прецизно, за да избегне задлъжняване. Макар фермата все още да не работи на печалба, Кючукови са убедени в дългосрочната устойчивост на проекта.
Регулаторната рамка е друг сериозен фактор – ферма "Магарешко мляко" е единствената в България, която има разрешение от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) да продава магарешко мляко. За да отговори на изискванията, фермата поддържа строг микробиологичен контрол, включително мониторинг за патогенни микроорганизми в акредитирана лаборатория.
Другата трудност е пазарната неразпознаваемост на продукта. "Произведеният от нас продукт не е толкова популярен и разпознаваем, колкото млечните продукти от други преживни животни", обяснява Кючуков. За да отговорят на това, залагат на директна комуникация чрез интернет и социални мрежи. Макар маркетинговият ресурс да е ограничен, фермата вече има клиенти от цялата страна.
Семейството е гордо, че е постигнало всичко самостоятелно. "Не съм съгласен с лошия имидж на магаретата и със схващането, че са твърдоглави. Досега не съм имал инатливо животно", казва Кючуков.
Иновации и принос към бъдещето
Ферма "Магарешко мляко" не просто запълва ниша на българския пазар – тя разширява границите на възможното в млечната индустрия. Според стопаните те са първите в света, произвели кашкавал изцяло от магарешко мляко, без добавка на краве, козе или овче – технологичен пробив, постигнат съвместно с Тракийския университет в Стара Загора.
"В България сме единствените, които предлагат магарешко сирене. Прочетох, че само в Италия правят такъв тип сирене, но нашето е 100% магарешко", уточнява Иван Кючуков. Технологията е разработена под ръководството на проф. Николина Найденова от аграрния факултет на университета.
Наред с това, ферма "Магарешко мляко" е включена като партньор в иновативен медицински проект на сливенската МБАЛ "Хаджи Димитър", който изследва ефекта на лиофилизирано магарешко мляко, обогатено със соли от магнезиев сулфат, върху имунната система и здравето на пациенти с хронични заболявания. Проектът е финансиран с близо 1 млн. лв. по програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021–2027", със срок до септември 2026 г. Макар фермата да не е водеща страна, тя осигурява суровината – мляко с проверено качество и микробиологичен контрол.
Продуктите от магарешко мляко се позиционират не само като функционална храна с висока добавена стойност, но и като потенциален елемент от устойчиво здравеопазване и натурална превенция. Благодарение на съдържанието на витамини B, B12 и C, както и на антибактериални и противовъзпалителни свойства, млякото се използва като алтернатива при деца с алергии към краве мляко, за облекчаване на екземи, псориазис, респираторни и стомашно-чревни проблеми.
Екипът на фермата е горд, че се справя с предизвикателствата и без държавна подкрепа. Снимка: Личен архив
"Клиентите най-често купуват млякото като лек срещу кашлица, особено за деца", казва Кючуков, но добавя, че интересът към продукта се разширява и в посока козметика и функционално хранене.
Дългоочакваният пробив в чужбина
След почти десетилетие упорита работа и утвърждаване на национално ниво, фокусът на "Магарешко мляко" е категорично насочен към международна реализация.
"Ако успеем да наложим продукта си в чужбина, ще можем да си позволим разширяване на бизнеса", посочва Иван Кючуков. Най-големите надежди са свързани с участие на фермерския бранд в международно изложение в Швейцария през ноември, където ще бъде представен уникалният им кашкавал от 100% магарешко мляко.
"Ще представим нашия кашкавал от магарешко мляко. Там се надяваме светът да научи за нас", казва Иван с премерена амбиция.
Според него шансовете са големи, въпреки че в сравнение с млякото от другите преживни животни, магарешкото мляко е много по-малко проучено. Той е забелязал, че през последните години интересът към него се увеличава, не само като алтернатива на кравето мляко, но и заради своите козметични и терапевтични свойства. Иван уточнява, че българските клиенти най-често купуват магарешко мляко като лек срещу кашлица.
Във все повече държави в света обаче, това мляко носи много повече ползи. Проучвания показват, че то може да е от помощ при деца с млечни алергии и заместител на кърмата. Също така и при хора с екзема, псориазис, за облекчаване на астма и респираторни проблеми при всякакви възрасти.
Кога държавата ще ни забележи?
"Ако някой реши да започне подобен бизнес и поиска мнението ми, бих го посъветвал сериозно да си помисли. Идвали са при мен хора от разлизни места в страната и са ме питали има ли реализация и има ли кой да изкупи продукта им. Те се отказват, веднага след като чуят, че няма пункт, който да изкупува магарешко мляко, нито някаква връзка с Европа, а трябва сам да си търси контакти и реализация", споделя Иван.
Той добавя, че ако някои чиновник потърси мнението му, би посъветвал институциите да обърнат повече внимание на фермерите, които реално се занимават със земеделие и животновъдство, а не на онези, които го правят само за да получат субсидии.
Собственикът на фермата за магарета увери, че са търсили помощ неведнъж, но без никакъв резултат. Най-неприятното за бизнеса му е, че заради бюрокрация няма право на достъп до европрограми.
"Ние се въртим в омагьосан кръг. Когато потърсихме помощ, ни обясниха, че според закона първо трябва да се създаде асоциация на производителите, после да се назначи комисия в земеделското министерство, която да провери състоянието на фермата, после министърът на земеделието трябва да подпише и то след извършени проверки и чак след това да се гласува в Народното събрание", обяснява Иван.
При конете е по-различно и има няколко породи, за чието отглеждане се полагат субсидии, което според Иван не е особено справедливо, защото той не вижда особена разлика между каракачанския кон и магарето.
"Стараем се, доколкото можем, да популяризираме нашия продукт. Дано държавата да ни забележи, че съществуваме", заключава той.
