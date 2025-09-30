Магистралата Русе-Велико Търново трябва да е готова през 2029 г.

Магистралата "Русе - Велико Търново" трябва да е готова най-късно до края на 2029 г. Обходът на град Бяла ще бъде завършен в средата на 2028 г., а най-късно до ноември ще бъде издадено разрешение за строеж и на участъка Русе - Бяла. За последната отсечка от Бяла до Велико търново вече четри месеца комисия преглежда офертите на кандидатите. Това стана ясно днес по време на информационния ден за напредъка по изграждането на магистралата, който се проведе в Бяла.

Изграждането на магистралата е от съществено значение не само за региона, но и за икономическото и социалното развитие на национално ниво, посочи инж. Атанасов.

Трябва да се действа бързо, магистралата трябва да се случи най-късно до 2029, каза Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия (ЕК) в България.

"Проектът е от стратегическо значение за България, но също така и за Европа. Той свързва Балтийско през Черно до Егейско море. Проект, който ще направи България силен регионален лидер, ще подобри живота на хората, който ще адресира и много важен въпрос, свързан с обезлюдяването. Това е проект, който ще направи Северна България по-добър притегателен център за инвестиции и за работни места", каза Чобанова.

Дължината на магистралата "Русе - Велико Търново" е близо 133 км и преминава през териториите на 6 общини в област Русе и 3 общини в област Велико Търново.

Изграждането ѝ е разделено на три участъка. Първият е от Русе до Бяла (40.24 км), вторият - обходът на Бяла (35.4 км) и третия - от Бяла до Велико Търново (56.96 км).

Обходът на Бяла ще е готов през 2028 г.

В момента се работи само по трасето на обхода на Бяла, като строителството напредва, информира инж. Венцислав Атанасов, член на Управителния съвет на агенция "Пътна инфрастурктура" (АПИ).

"Добрата новина, която е свързана с наличието на льосови почви в района, е, че имаме вече разрешение за строеж и за останалата част от обхода на Бяла, където ще започнем този опитен участък, който е с висок насип с льосов цимент", допълни инж. Венцислав Атанасов.

По думите му това е първият обект, на който ще се изграждат насипи с такава височина, затова има нужда от сериозни проучвания как да бъдат изпълнени, за да дадат желаните резултати. По тази причина работата ще започне на малък пробен участък.

Хумусният слой е премахнат. В 8-километров участък активно се изграждат съоръженията, изпълняват се пилоти и стълбове на голямо съоръжение. Строят се и по-малки, като подлези и надлези, изреди инж. Атанасов.

Срокът за завършване на строително-монтажните работи по обхода на Бяла е юли 2028 г.

Откритите археологически обекти няма да затруднят строителството на магистралата, смята инж. Атанасов. Това са малки участъци, които не пречат на изпълнението на целия обект и напредъка на дейностите по него, допълни той. Обясни, че АПИ има разработена стандартна процедура за опазване на културното наследство.

Бяла - Велико Търново неясно кога

За третия участък от Бяла до Велико Търново в момента се провежда обществена поръчка избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство.

През юни 2025 г. бяха отворени 12 оферти. Комисията продължава работа си по процедурата, каза инж. Атанасов.

Финансиране само за 2 участъка

Проектът за изграждането на магистрала "Русе - Велико Търново" се съфинансира от Европейския съюз чрез програма "Транспортна свързаност" 2021 - 2027. Осигурените средства са в размер на 1 025 327 828 лв. с ДДС, което е 28% от всички средства по програмата. Те са само за първите два участъка - от Русе до Бяла и обхода на града.

"Необходимите средства за изграждането на магистралата са осигурени. Очакваме до края на годината да разплатим поне 300 млн. лева, което е от много голямо значение за цялостното изпълнение на програма "Транспортна свързаност", каза Мартин Георгиев, директор на дирекция в Министерството на транспорта и съобщенията, и ръководител на програма "Транспортна свързаност" 2021 - 2027.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов отчете, че 8 429 203 лева са изплатените обезщетения на собственици, чиито имоти са отчуждени за изграждането на магистралата между Русе и Велико Търново от септември 2023 г. насам. В землището на община Русе цената на декар стига до 7000 - 8000 лева, посочи Драганов.