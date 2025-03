"Магьосникът от Кремъл" въвлича Джуд Лоу в ролята на Путин

Британският актьор Джуд Лоу влиза в ролята на руския президент Владимир Путин във филма "Малгьосника от Кремъл". Новото филмово заглавие по едноименния бестселър на Джулиано да Емполи е в ръцете на двама французи – режисьора Оливие Асаяс и писателя Еманюел Карер, който е работил по сценария. Снимките на филма вече текат в Рига.

Първи превъплъщението на Джуд Лоу в образа на Путин успя да документира екип на Novaya Gazeta Europe.

EXCLUSIVE: First photos of Jude Law as Vladimir Putin in Olivier Assayas’ The Wizard of the Kremlin, a movie about 1990s Russia currently being filmed in Riga. ????: Novaya Gazeta Europe pic.twitter.com/OPm25Ygycu

Книгата „Кремълският магьосник“ е публикувана през април 2022 г., два месеца след началото на войната на Русия в Украйна. Главният герой в дебютния роман на Джулиано да Емполи е Вадим Баранов. Той е съвършеният вътрешен човек на Кремъл. В романа Баранов е бил до Путин, когато той се издига на власт и прекроява Русия. Разказвачът го открива като пенсионер, фигура в сянка с необикновена история за разказване.

Романът започва с посещението на неназования разказвач в Москва. Среща в социалните мрежи отвежда разказвача до отдалечената селска къща, в която Баранов се е оттеглил след очевидния край на политическата си кариера. В продължение на една нощ "Магьосникът на Кремъл" споделя историята на своя живот с посетителя си.

Книгата разказва за изкуствеността и манипулирането на реалността, а Баранов е толкова забавен разказвач, че читателят бързо пада в плен на чара му. "Магьосникът от Кремъл" преминава стремглаво през сътресенията в Русия през 90-те години на ХХ век до навечерието на настоящата война в Украйна.

Баранов разказва за детството си и съзряването си в периода малко преди края на СССР. Краят на цензурата дава нов тласък на културния живот в Русия, а творците и интелектуалците на страната сякаш сочат пътя към едно по-обнадеждаващо бъдеще. За Баранов, който винаги е изпреварвал събитията, разочарованието настъпва бързо. Той започва да се отвращава от многословната и непрактична руска интелигенция: "Сега бях възмутен от смъртната тъга на човека на буквите, от неспособността му да създава радост, от общата му непригодност към действителността".

Баранов усеща, че бъдещето ще принадлежи на по-студени и по-практични личности, и е прав. Той се оказва незаменим помощник на самия Владимир Путин. Героят е стратег, организатор и пиар. Въпреки евентуалното си презрение към света на изкуството, Баранов вижда себе си като художник - но такъв, който работи в средата на човешкото съзнание и в услуга на политическата власт. Работейки в сърцето на руската власт, Баранов смесва истината с лъжата, новините с пропагандата, режисирайки цялото общество като едно голямо риалити шоу.

???? British actor Jude Law will play Vladimir Putin in Olivier Assayas's film The Kremlin Wizard



The adaptation of Giuliano da Empoli's book of the same name tells the story of producer Vadim Baranov, who becomes the political strategist for the Russian president at the start of… pic.twitter.com/MDtiIahJ3O