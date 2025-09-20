Македонският премиер очаква засилване на контактите с България след Нова година

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски очаква засилена динамика в разговорите с България след Нова година, съобщават медиите в страната.
Мицкоски заяви, че е разговарял по тази тема "с премиер от една от водещите държави членки на ЕС и очаква по-сериозни действия от други центрове на власт, но и готовност от София”, съобщава ТВ 24, цитирана от БТА.
Мицкоски търси гаранции, че промените в конституцията ще са последното подобно искане по пътя на държавата към членство в Европейския съюз. Той е посочил, че е разговарял с председателя на Европейския съвет Антонио Коща след посещението му в София и очаква съдействие процесът да продължи напред, пише сайтът "360 градуса”.
"За да се разреши спорът с България, са необходими по-сериозни действия от други центрове на власт, както беше и с жп Коридор 8. За да се реализира това обаче, трябва да има натиск и от по-силна държава. Готови сме да седнем и да разговаряме, ако има такава готовност от другата страна”, е отбелязал Мицкоски, цитиран от ТВ 24.
По отношение на плана за действие за малцинствата, който страната е задължена да изготви съгласно преговорната рамка, Мицкоски е заявил, че предложеният от правителството вариант е върнат със забележки от Съвета на Европа. Сега предстои да мине през заседание на правителството, след което ще бъде изпратен в Брюксел, но предстои да се види и каква би била позицията на София.
Мицкоски е посочил, че очаква в следващия доклад на Европейската комисия Северна Македония да бъде посочена като водеща в региона. На въпрос как ще бъдат постигнати реформите, след като до декември 2024 г. страната е изпълнила само 3 от необходимите 5 стъпки, а до юни 2025 г. само 9 от планираните 16 допълнителни стъпки, той е посочил, че "се работи интензивно”, съобщават медиите в Северна Македония.
