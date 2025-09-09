Макрон обяви досегашния министър на въоръжените сили Льокорню за премиер

Френският президент Еманюел Макрон посочи във вторник вечерта лоялиста Себастиан Льокорню - някогашен член на консервативната партия "Републиканците", който застана зад него по време на президентската надпревара през 2017 г., за премиер, противопоставяйки се на очакванията, че може да се насочи вляво, предаде Ройтерс.
Изборът на 39-годишния Льокорню показва решимостта на президент да продължи с правителствата на малцинството, заставайки твърдо зад пробизнес ориентираните си планове за икономическа реформа, съгласно която данъците за бизнеса и богатите ще бъдат намалени, а възрастта за пенсиониране ще бъде увеличена.
Макрон бе принуден да назначи петия си премиер за по-малко от две години, след като парламентът отстрани Франсоа Байру девет месеца, след като пое поста, заради плановете му да укроти нарастващия дълг на страната, отбелязва Ройтерс.
С предаването на този пост на Льокорню Макрон рискува да отблъсне лявоцентристката Социалистическа партия и оставя собствените си решения и тези на правителството си да зависят от подкрепата на крайнодясната партия "Национален сбор" на Марин Льо Пен, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.
Първият приоритет пред новия премиер ще бъде постигането на консенсус за бюджета за 2026 г. – задача, която доведе до падането на правителството на Байру, който настояваше за агресивни съкращения на разходите, за да ограничи дефицита, който е почти двойно по-висок от тавана на ЕС – 3% от БВП.
Политическите катаклизми тази седмица разкриват задълбочаващите се сътресения във Франция, които отслабват втората по големина икономика в еврозоната, която потъва все по-дълбоко в дълговото блато, отбелязва Ройтерс.
Национални протести под надслов "Блокирай всичко" заплашват да доведат до масови блокади утре.
Льокорню доскоро беше министър на въоръжените сили, който отговаряше за увеличаването на разходите за отбрана и помагаше за оформянето на европейската позиция за гаранциите за сигурност за Украйна, в случай че бъде постигнато мирно споразумение с Русия.
Той влиза в политиката още на 16-годишна възраст, когато води агитационна дейност в подкрепа на Никола Саркози. Когато навършва 18 години, Льокорню печели кметските избори в малък град в Нормандия, а четири години по-късно става най-младият съветник в правителството на Саркози.
Той напусна консервативната партия "Републиканците", за да се присъедини към центристкото политическо движение на Макрон, когато президентът бе избран за първия си мандат през 2017 г. Пет години по-късно той ръководи кампанията на Макрон за преизбиране.
С обявяването на премиер от собствения си лагер с консервативно минало, Макрон изглежда е решил на всяка цена да запази икономическото си наследство, обръща внимание Ройтерс.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
6 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Гледай си матушката си Расиюшка.
Такъв пример на бързо преобръщане е периода непосредствено след края на ВСВ, през който СССР от съюзник на САЩ и Великобритания им става най-зъл враг. При нас това води до ситуацията при която Никола Петков от БЗНС от министър в първото правителство на ОФ през 1944 - 1945 изведнъж се оказва американски шпионин една година по-късно и набързо е разстрелян. През 1949 такъв шпионин се оказва и члена на Политбюро на българската компартия и самия той участник в репресиите след 1944 - Трайчо Костов, които …
бива набързо осъден на смърт и обесен. Даже към Китай нашите комунисти имат смесени чувства - през годините на Мао и Дън Сяо Пин ние им се подигравахме и им чупихме стъклата на посолството, но сега при Путин, пак ги заобичахме. Тук няма никакъв морал или логика, просто сляпо следване на където духа вятъра от Москва.
Брей че дълъг пост пък нищо не казваш. Дърто, аз каква вина имам, че сте НЕМОЖАЧИ бе. Микрона колко правителства смени ? Възможно ли е проблема да не е в изпълнителите, а в шефа ? Франция гони рекорден дефицит? Микрона вместо да обясни на собствения си народ , почна да им реже празниците? Кой ти е виновен, че не можете бе
Абе, смешно ми е да гледам как за нула време всичките путински тролове, по съветски маниер, за нула време се престроихте. До преди малкo САЩ бяха "кравари" и част от презрения "Колективен запад", а сега изведнъж Тръмп е велик и ще пребъде, а пък проблем са ви само презрeните демократи и либерали... Малко както обърнахте палачинката през втората световна война, когато бяхте с ръце и крака за съюз с Третия райх... докато Сталин не се наcpa и не заповяда от днес за утре точно обратното, та станахте изведнъж велики антифашисти, че даже и десетки хиляди българи избихте заради това. Щеше да е смешно, ако не ви сърбахме перверзната попара вече 80 години, мизернuци такива.
Микрона да си подава оставката. Жалък , нещастен гер..нтофил . Никой не го иска. Посредствен неможач. Като всички либерали де.