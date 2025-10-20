Френският президент Еманюел Макрон снощи осъди дръзката кражба на бижута от Лувъра в Париж и я нарече атака срещу културната история на Франция, предаде ДПА.
"Кражбата от Лувъра е атака срещу културно богатство, което ценим, защото е част от нашата история“, заяви Макрон. "Ще възстановим произведенията и ще изправим извършителите пред съда. Под ръководството на прокуратурата в Париж се прави всичко възможно, за да се постигне това“, добави той.
Макрон каза още, че проектът за модернизация на Лувъра, представен през януари, предвижда засилване на мерките за сигурност.
"Това ще гарантира съхранението и защитата на това, което съставлява нашата памет и нашата култура“, заяви президентът.
Телевизионният канал Бе Еф Ем Те Ве публикува откъси от аматьорско видео, в които се вижда как крадците извършват престъплението в изложбената зала, където се намират френските кралски бижута. На кадрите се вижда как един от извършителите, облечен в светлоотразителна жилетка, отваря със сила една от витрините.
Прокурорът Лоре Беко заяви пред телевизионния канал Бе Еф Ем Те Ве, че са откраднати осем скъпоценни бижута. Сред тях са колие и обици, принадлежали на императрица Мария-Луиза, втората съпруга на Наполеон.
Откраднати са и друго колие, чифт обици и корона от колекциите на кралица Мари-Амели и кралица Ортенс, както и две брошки и корона, принадлежали на съпругата на Наполеон Трети.
Короната, която е изключително скъпоценен предмет, украсен със смарагди и стотици диаманти, е била изгубена от крадците по време на обира и по-късно е възстановена. Според информации в медиите короната е била повредена.
Като си напълниш държавата с катуунаарри от цял свят и особено от раZия, трябва да си готов за такива случки. И за палене на катедрали, и за тровене с новичок.