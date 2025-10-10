Макрон отново назначи Льокорню за премиер

Френският президент Еманюел Макрон преназначи Себастиан Льокорню за министър-председател в петък и му възложи задачата да сформира нов кабинет, съобщиха от кабинета на държавния глава на Франция в петък вечер.

Това стана малко след като изтече срокът, който президентът си беше дал за намирането на нов премиер.

Макрон събра партийни лидери в Елисейския дворец по-рано в петък, с изключение на тези от крайнолявата партия „Непокорена Франция“ (LFI) и крайнодясната партия "Национален сбор" (RN).

"Трябва да сложим край на френската политическа криза, призова Льокорню тази вечер.

Според него подобряването на френските публичви финанси остава приоритет, защото никой не може да заобиколи необходимодстта от тяхното възстановяване. Непосредствената му задача ще бъде да представи на парламента бюджет до края деня в понеделник.

Льокорню подаде оставка само преди няколко дни и тя беше приета от Макрон. Оставката беше връчена ден след като Льокорню представи състава на правителството си, отбелязва Франс прес.

С решението да се оттегли от премиерския пост Льокорню се превръна в трети френски министър-председател, който подава оставка за около година. Така страната отново се озовава в политическа задънена улица. Льокорню беше назначен за премиер от френския президент Еманюел Макрон на 9 септември.

Правителството на Льокорню се разпадна на фона на ожесточена опозиция срещу новосформирания му кабинет и неуспеха му да си осигури парламентарна подкрепа за бюджета за 2026 г.

От преизбирането на Еманюел Макрон през 2022 г. Франция е свидетел на безпрецедентна смяна на министър-председатели, което задълбочава политическата нестабилност.