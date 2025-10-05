Макрон представи ново правителство в опит да стабилизира политическата криза във Франция

Френският президент Еманюел Макрон обяви състава на новото правителство, сформирано под ръководството на премиера Себастиен Лекорню, в момент когато страната се опитва да излезе от дълбока политическа криза, предаде АФП.

Новият кабинет беше представен близо месец след назначаването на Лекорню — седмия премиер в управлението на Макрон. Последният министър-председател е изправен пред риск да бъде свален от опозицията в силно разделения парламент, въпреки усилията му да постигне междупартийна подкрепа.

Брюно льо Мер, който беше министър на икономиката от 2017 до 2024 г., беше назначен за министър на отбраната. Ролан Лескюр пое икономическото министерство с трудната задача да изготви план за бюджетни съкращения за следващата година. Много от ключовите министри запазиха постовете си.

Според Елисейския дворец външният министър Жан-Ноел Баро остава на поста си. Вътрешният министър Брюно Ретайо, който обеща да предприеме твърди мерки срещу незаконната имиграция, както и министърът на правосъдието Жералд Дарманен, също запазват позициите си. Министърът на културата Рашида Дати, замесена в корупционен скандал и очакваща процес догодина, също остава в кабинета.

Президентството обяви общо 18 имена, като допълнителни назначения ще бъдат съобщени на по-късен етап.

Лидерът на крайнодясната партия „Национален сбор“ Марин Льо Пен нарече новия кабинет „жалък“. Лидерът на партията и неин политически наследник Жордан Бардела, на 30 години, също осмя правителството и повтори заплахата от вот на недоверие.

"Ясно заявихме на премиера: или ще има откъсване от миналото, или ще има вот на недоверие", написа той в платформата X.

Бардела добави, че съставът на кабинета „изцяло залага на приемственост и не съдържа абсолютно нищо от промяната, която очакват французите“.

Марин Льо Пен заяви, че ще изчака програмната реч на Лекорню, преди да вземе решение за следващи действия. Нейната партия вижда най-добрата си възможност да дойде на власт и призова Макрон да свика предсрочни парламентарни избори.

Според Муджтаба Рахман, директор за Европа в аналитичната компания Eurasia Group, Лекорню може да бъде свален още до края на следващата седмица. „За мен въпросът не е толкова в състава на правителството, колкото в това дали Лекорню ще оцелее“, заяви той. „Настроенията се влошават.“

Двамата му непосредствени предшественици, Франсоа Байру и Мишел Барние, бяха отстранени след законодателен сблъсък около проекта за ограничителен бюджет. Франция се намира в политическа безизходица, откакто Макрон предприе рискования ход да свика предсрочни избори в средата на миналата година, с надеждата да укрепи властта си. Ходът се оказа неуспешен — избирателите избраха парламент, разделен между три враждуващи блока.

В началото на септември Макрон назначи 39-годишния Лекорню в опит да потуши задълбочаващата се криза, избирайки един от най-близките си съюзници вместо да търси по-широка подкрепа в политическия спектър.

През последния месец Лекорню проведе серия от консултации с центристки партньори и лидери на опозицията от левицата и десницата в опит да постигне „пакт за ненападение“ в парламента и да осигури приемането на бюджета. Няколко леви партии вече заплашиха с вот на недоверие.

В последните дни Лекорню обяви редица отстъпки, включително обещание да не прокарва бюджетните съкращения без гласуване в парламента, но опозицията настоя, че това не е достатъчно.

През уикенда Лекорню изпрати писмо до лидерите на центристкия лагер на Макрон и консервативните републиканци с призив за единство.

"При толкова тясно парламентарно мнозинство правителството ще трябва да прави компромиси с други политически групи, без да се отказва от своите убеждения", се казва в писмото.