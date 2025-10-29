Мълчанието за пребития прокурор било по искане на близките му

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов си мълчи по случая с пребиятия обвинител Иво Илиев по молба на близките му. Това заяви пред бТВ Димитър Костов, член на ръководството на асоциацията на прокурорите. Илиев бе нападнат в гаража на сграда, в която живее преди седмица. Въпреки че подобен случай не е имало през последните двайсет години, досега Сарафов не е казал и дума. Вместо него със становища излязоха от съсловната организация и от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

"Доколкото съм запознат това е по молба на близките на колегата Илиев", заяви Костов.

Илиев бе удрян с чук, а след това – приет в болница. Според Костов състоянието му вече е стабилно. Той не даде никакви подробности за воденото разследване. Оправданието му бе, че материалите са в градската прокуратура на София (СГП), а той работи в Пловдив.

От СГП също не казват нищо за случая с Илиев. В деня на нападанието единствено главният секретар на МВР Мирослав Рашков излезе с дежурното обяснение, че се работи по всички възможни версии.

Илиев е високопоставен магистрат. В миналото той бе заместник ръководител на градската прокуратура. След като бившата ѝ шефка Илияна Кирилова се пенсинира, той също сдаде шефското място и остана редови прокурор.

След нападанието на него и семейството му бе назначена охрана от министерството на правосъдието. От съобщението им се разбра, че в миналото е имало заплахи срещу него и е бил с охрана и преди, но сам се отказал от нея.