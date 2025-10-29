Мълчанието за пребития прокурор било по искане на близките му

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов си мълчи по случая с пребиятия обвинител Иво Илиев по молба на близките му. Това заяви пред бТВ Димитър Костов, член на ръководството на асоциацията на прокурорите. Илиев бе нападнат в гаража на сграда, в която живее преди седмица. Въпреки че подобен случай не е имало през последните двайсет години, досега Сарафов не е казал и дума. Вместо него със становища излязоха от съсловната организация и от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
"Доколкото съм запознат това е по молба на близките на колегата Илиев", заяви Костов.
Илиев бе удрян с чук, а след това – приет в болница. Според Костов състоянието му вече е стабилно. Той не даде никакви подробности за воденото разследване. Оправданието му бе, че материалите са в градската прокуратура на София (СГП), а той работи в Пловдив.
Още по темата:
От СГП също не казват нищо за случая с Илиев. В деня на нападанието единствено главният секретар на МВР Мирослав Рашков излезе с дежурното обяснение, че се работи по всички възможни версии.
Илиев е високопоставен магистрат. В миналото той бе заместник ръководител на градската прокуратура. След като бившата ѝ шефка Илияна Кирилова се пенсинира, той също сдаде шефското място и остана редови прокурор.
След нападанието на него и семейството му бе назначена охрана от министерството на правосъдието. От съобщението им се разбра, че в миналото е имало заплахи срещу него и е бил с охрана и преди, но сам се отказал от нея.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Слушах тази сутрин Димитър Костов в бТВ и съм изумен от изказа му. Многооо некомпетентност, посредственост и не адекватност в отговорите му. Това е типичния представител на българската прокуратура при това избран да представлява съсловието. Лика прилика с институцията си.
"Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов си мълчи по случая с пребиятия обвинител Иво Илиев по молба на близките му. " Да бе, да... А тази казионна организация, която има за "късмет" да се представлява от РП Димитър Костове е неадекватна, колкото бяха неадекватни и отговорите на прокурор Костов. Всъщност отговорът основно беше "Не мога да отговоря, защото не съм запознат..." За пореден път се убедих, че ПРБ паразитна организация и има нужда от кардинална реформа ТАМ.